罷不掉陳玉珍怎麼辦？ 顏擇雅：澎金馬三合一選一席立委

國民黨立委陳玉珍。（本報資料照）

2025/01/26 14:22

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍先前因提案砍掉許多提案，甚至嗆聲「丟掉那隻要飯的碗」引起眾怒。對此作家顏擇雅表示，金門，馬祖，澎湖根本應該只選出一席立委，三合一之後，選民板塊也是藍大於綠。差別，只是立委一職不會再是陳玉珍囊中物而已。

顏擇雅在臉書PO文表示，很多人討厭陳玉珍，就主張金門應該公投決定要不要併入中國。現問題是金門在地人根本不可能同意舉行這種公投，金門人很清楚，一旦被併入中國，就會被中國洗人口，金酒收入的超大金雞母就會被中國湧入的「金漂」瓜分，學雜費全免那些好處就沒了。

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顏擇雅指出，倒是想到一個不需要公投的方法。就是金門，馬祖，澎湖根本應該只選出一席立委。目前這三地各選出一席，大大違反「票票等值」原則，根本反民主。《中華民國憲法》增修條文有說一縣市一定要有一席立委，這樣，把三縣合併為一，不就可以合併為一選區了? 這樣選民多達21萬人，跟平地原住民的選舉人數差不多，比台灣本島隨便一個選區都少一大截。所以，金門人還是佔便宜的。

顏擇雅直言，國民黨當然不可能同意。可是沒關係，只要哪一天國民黨無法掌握國會多數了，還是可以推動這種選區重劃，目前金馬兩席都是國民黨躺著選就好的席次。其實三合一之後，選民板塊也是藍大於綠。差別，只是立委一職不會再是陳玉珍囊中物而已。

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