監院追蹤調查「食品雲」逾4年 食品業者開立電子發票比率逾98％

監察院。（資料照）

2025/01/26 13:34

〔記者方瑋立／台北報導〕電子發票在食品安全管理中扮演重要角色，能有效追蹤食品流向，並協助消費者在食安事件中進行求償。《食品安全衛生管理法》規定，特定類別與規模的食品業者需建立食品追溯追蹤系統，並分階段使用電子發票，以確保相關數據的完整與正確性。

監察委員田秋堇及蔡崇義早於2020年完成的「食品雲」調查報告指出，衛福部自2014年起分階段公告應建立追溯追蹤系統的食品業者，至2020年已涵蓋22類食品業者。然而，截至當年5月底，僅75.42%（3649家）業者實際導入電子發票，與公告指定的4838家有明顯落差。

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經監院持續追蹤至今，衛福部逐步擴大管理範圍，將公告業者類別增至26類，包括農產植物製品、餐盒食品、其他食品加工業及殼蛋輸入業等，並依資本額與登記類型要求分階段開立電子發票，包括自2021年起，規定特定農產品加工業與資本額達3,000萬元以上的連鎖餐盒販售業需使用電子發票；自2023年起，延伸至資本額3,000萬元以上的食品加工業者；自2025年起，將殼蛋輸入業者納入規範。

財政部與衛福部透過訂定一致性輔導原則、建立跨部會聯繫窗口等措施，輔導食品業者導入電子發票。截至113年11月底，電子發票導入率已達98.3%，其中輸入業者開立比率達91.8%。

此外，農業部也依《飼料管理法》規範，計畫於114年上半年完成飼料業者分階段使用電子發票的法制作業。

不過，儘管進展顯著，監院強調，仍有部分食品業者尚未納入追溯追蹤系統與電子發票範疇，衛福部應加速檢討並完善管理機制，監院也將持續監督，以確保食品安全不留死角。

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