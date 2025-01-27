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    首次農曆新年談話 賴總統盼朝野和諧、社會團結、國家大步向前

    今晚是小年夜，賴清德總統透過影片發表任內首次農曆新年談話。（總統府提供）

    今晚是小年夜，賴清德總統透過影片發表任內首次農曆新年談話。（總統府提供）

    2025/01/27 18:00

    〔記者陳昀／台北報導〕今晚是小年夜，賴清德總統透過影片發表任內首次農曆新年談話表示，他會堅定地落實三大使命，維護國家生存發展、保護國人生命財產安全、照顧2300萬人民的生活，讓「台灣尚勇」，每個人都有美好的未來；他也衷心期盼朝野和諧、社會團結，國家繼續大步向前。

    賴總統表示，此時此刻，也許大家正在返鄉途中、除舊布新、準備年菜，甚至還在工作崗位忙碌，感謝全國軍、警、消、海巡、海關、醫護同仁，以及公共事業夥伴的辛勞付出，讓國人可以安心過年。

    賴清德也感謝大家過去一年的努力，一起度過許多挑戰，讓台灣繼續進步發展，在國際上扮演更重要的角色，每一位國人都是台灣英雄，新的一年，政府也會繼續努力建設國家、發展經濟、造福國人。

    賴清德提及，不久前，他與弘道基金會，跟獨居長輩聚餐，也和家扶中心的孩子一起圍爐，希望大家也一起關心身邊的長輩、小孩和弱勢，老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。

    賴清德指出，今年開始，政府會推動，「青年百億海外圓夢基金計畫」，幫年輕人實現夢想，他也會堅定地落實三大使命，維護國家生存發展，保護國人生命財產安全，照顧2300萬人民的生活，讓「台灣尚勇」，每一個人都有美好的未來。

    賴清德說，俗話說，家和萬事興，衷心希望每一個家庭平安團圓幸福，國家也是一樣，期盼朝野和諧、社會團結，一起努力，讓國家繼續大步向前！新的一年，祝福大家，六順和春，新年快樂！最後他也以台語、客語、馬祖閩東語及英語向國人拜年。

    今晚是小年夜，賴清德總統透過影片發表任內首次農曆新年談話。（總統府提供）

    今晚是小年夜，賴清德總統透過影片發表任內首次農曆新年談話。（總統府提供）

    今晚是小年夜，賴清德總統透過影片發表任內首次農曆新年談話。（總統府提供）

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