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    首頁　>　政治

    反罷免？韓國瑜同框力挺讚葉元之 籲民眾繼續支持

    立法院長韓國瑜（右）稱讚新北市立委葉元之（左）為民喉舌、為地方爭取建設，希望大家繼續支持。（記者賴筱桐攝）

    立法院長韓國瑜（右）稱讚新北市立委葉元之（左）為民喉舌、為地方爭取建設，希望大家繼續支持。（記者賴筱桐攝）

    2025/01/26 12:13

    〔記者賴筱桐／新北報導〕立法院長韓國瑜剛結束訪美行程，今天赴新北市立委葉元之服務處向民眾拜年，韓國瑜稱讚葉元之在國會為民喉舌、監督政府，在地方為新北市和板橋選區爭取預算及建設，一心一意為百姓打拚，呼籲大家繼續支持、鼓勵。對於民間團體推動罷免，葉元之回應，他會用扎實的問政、勤勞的服務，獲取民眾認同。

    韓國瑜表示，擔任立委有3個層面，國家需要什麼？包括國防、外交、兩岸等議題，立委可以影響政策、監督質詢；新北市需要什麼？立委強力爭取預算；選區需要什麼？地方建設要靠立委打拚爭取，以此3個標準評判，葉元之在立院的表現有目共睹。

    韓國瑜說，葉元之敢講話、為民喉舌，不論是在立法院或媒體，永遠一馬當先，且學識淵博，擁有雙碩士與教育學博士學位，跨足哲學、政治學、教育學三大領域，一路走來在任何崗位上言之有物，操守可圈可點，從來不亂搞，一心一意問政，他形容葉元之是「野草型」民代，靠自己的兩隻腳和雙手往前衝，希望民眾繼續支持，給予鼓勵和指導。

    針對民間團體推動罷免案，葉元之表示，罷免團體要怎麼樣他沒辦法，他質疑罷團是民進黨在背後支持，工作人員都是工讀生，連署站也是民進黨幫忙找，有民進黨立委或議員還請里長幫忙收連署書，執政黨雖然有資源，但是他會一如以往用扎實的問政、勤勞的服務，積極爭取地方建設，獲取民眾認同。

    葉元之強調，他從擔任議員開始服務都親力親為，罷免是民進黨輸不起，讓民主制度變得很奇怪，選舉時票比較多的人贏了，選輸的民進黨就利用罷免門檻比較低來推動罷免案，沒完沒了，未來民主有新的里程碑，選舉都要選2次，投票1次、罷免1次，但是罷團講不出所以然，不願意就事論事，最後只能人身攻擊。

    立法院長韓國瑜（左二）陪同新北市立委葉元之（右二）向民眾拜年。（記者賴筱桐攝）

    立法院長韓國瑜（左二）陪同新北市立委葉元之（右二）向民眾拜年。（記者賴筱桐攝）

    新北市立委葉元之在板橋溪崑地區設立服務處，舉辦寫春聯活動。（記者賴筱桐攝）

    新北市立委葉元之在板橋溪崑地區設立服務處，舉辦寫春聯活動。（記者賴筱桐攝）

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