佳節倍思親 陳佩琪嘆柯文哲被構陷貪污關在陰冷牢房

民眾黨前主席柯文哲（右）、柯妻陳佩琪（左）。（翻攝陳佩琪臉書）

2025/01/26 12:29

〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴並羈押禁見、無法回家過春節，柯妻陳佩琪今（26）日在臉書發文思念丈夫，並提及她在2023選戰中最喜歡的活動是柯文哲演唱會，如今卻遭起訴書上說柯貪了77萬元；陳也列舉柯在擔任台大醫師、台北市長期間的成績，並稱柯現在卻因被構陷的圖利、貪污罪被關押在陰冷的牢房中。

陳佩琪寫道：「過年前，想寫些東西給你，雖然知道你不能回我什麼；天氣很冷，有時半夜凍到醒來， 就會想到你是否也是覺得這麼冷呢？」

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「2023年，你說可能是你這輩子最忙的一年了。」陳佩琪認為，柯文哲很努力，參加了很多活動，也拜會了很多人，她知道不管選舉結果如何，柯一心一意想讓民眾黨快快茁壯成長，更常說台灣不能再這樣耗下去了。

陳佩琪回憶，2023年的選戰，她常化身柯文哲身旁的小跟班，柯在台上演講，自己就站一旁或坐在台下做個最忠實的聽眾，2023年她記憶最深，也最喜歡的還是那場衷心告白的演唱會，當時覺得很甜蜜，但現在回想起來，也希望不要有這場演唱會該有多好，那時的柯每天犧牲睡眠，努力練習唱唱跳跳，因為這都不是柯拿手的，練起來格外費力。

陳佩琪表示，柯文哲常說「小黨選戰要能有所突破，就要做些不一樣的」，柯文哲那場演唱會這麼辛苦，一人撐住全場，幫忙賺了77萬元，自己分文未取，但現在起訴書上說柯貪污了自己演唱會的77萬所得。

此外，陳佩琪也提及，在醫界服務時，柯最自豪自己多年心血寫的兩大本厚厚的器捐白皮書，是要給為衛生署無償使用，這樣可以幫助更多需要器捐的人，器捐再也不會有私相收受的不公平情形；柯從政後幫台北市政府還債500多億，世大運的開閉幕式也幫市府減支了50多億，自己八年市長特別費讓員工當績效獎金用，現在卻為被構陷的圖利和貪污罪被關押在陰冷的牢房中。

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