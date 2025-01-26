為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    佳節倍思親 陳佩琪嘆柯文哲被構陷貪污關在陰冷牢房

    民眾黨前主席柯文哲（右）、柯妻陳佩琪（左）。（翻攝陳佩琪臉書）

    民眾黨前主席柯文哲（右）、柯妻陳佩琪（左）。（翻攝陳佩琪臉書）

    2025/01/26 12:29

    〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴並羈押禁見、無法回家過春節，柯妻陳佩琪今（26）日在臉書發文思念丈夫，並提及她在2023選戰中最喜歡的活動是柯文哲演唱會，如今卻遭起訴書上說柯貪了77萬元；陳也列舉柯在擔任台大醫師、台北市長期間的成績，並稱柯現在卻因被構陷的圖利、貪污罪被關押在陰冷的牢房中。

    陳佩琪寫道：「過年前，想寫些東西給你，雖然知道你不能回我什麼；天氣很冷，有時半夜凍到醒來， 就會想到你是否也是覺得這麼冷呢？」

    「2023年，你說可能是你這輩子最忙的一年了。」陳佩琪認為，柯文哲很努力，參加了很多活動，也拜會了很多人，她知道不管選舉結果如何，柯一心一意想讓民眾黨快快茁壯成長，更常說台灣不能再這樣耗下去了。

    陳佩琪回憶，2023年的選戰，她常化身柯文哲身旁的小跟班，柯在台上演講，自己就站一旁或坐在台下做個最忠實的聽眾，2023年她記憶最深，也最喜歡的還是那場衷心告白的演唱會，當時覺得很甜蜜，但現在回想起來，也希望不要有這場演唱會該有多好，那時的柯每天犧牲睡眠，努力練習唱唱跳跳，因為這都不是柯拿手的，練起來格外費力。

    陳佩琪表示，柯文哲常說「小黨選戰要能有所突破，就要做些不一樣的」，柯文哲那場演唱會這麼辛苦，一人撐住全場，幫忙賺了77萬元，自己分文未取，但現在起訴書上說柯貪污了自己演唱會的77萬所得。

    此外，陳佩琪也提及，在醫界服務時，柯最自豪自己多年心血寫的兩大本厚厚的器捐白皮書，是要給為衛生署無償使用，這樣可以幫助更多需要器捐的人，器捐再也不會有私相收受的不公平情形；柯從政後幫台北市政府還債500多億，世大運的開閉幕式也幫市府減支了50多億，自己八年市長特別費讓員工當績效獎金用，現在卻為被構陷的圖利和貪污罪被關押在陰冷的牢房中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播