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    高虹安並未下台 林志潔籲：只要判決尚未確定高虹安都可參選

    陽明交大法律學者林志潔。（資料照）

    陽明交大法律學者林志潔。（資料照）

    2025/01/26 11:16

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新竹市發起停職市長高虹安的罷免連署，第一階段24日已達標，對此陽明交大法律學者林志潔表示，許多民眾以為高市長已經被判貪污有罪，即將下台，只要判決尚未確定，高市長都是可以參選的，既然已經願意連署罷免鄭委員，請也舉手之勞，一起罷免高市長。

    林志潔在臉書PO文表示，服務處第二日收受罷免連署成果：罷免鄭正鈐委員974份 （加上昨天共1805）、罷免高虹安市長873份（加上昨天1574），差距是今天有民眾送來一大包家族連署，沒有罷高，詢問之下才知道，全家以為高市長已經被判貪污有罪，即將下台。

    林志潔指出，此為錯誤資訊！高虹安市長要三級三審有罪判決確定才會被解職，也才會喪失競選資格。在2026年市長選舉時，只要判決尚未確定，高市長都是可以參選的，只不過即使選上，依然可能被停職，然後判決確定再被解職。

    林志潔直言，所以，她在之後的市長選舉中，依然可以參選，林志潔也認為，在沒有談妥更好的職位之前，參選依然是高虹安市長手上最有利的選擇，因此既然已經願意連署罷免鄭委員，請也舉手之勞，一起罷免高市長，不要再讓這樣對新竹市無感情無認識，也對法律和廉政無知的人，成為新竹市的治理者。

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