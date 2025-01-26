點出台灣危機 沈榮欽：前有退將共諜後有藍白亂砍預算

退役陸軍中將高安國遭中共吸收，涉在台發展組織，高檢署20日依起訴高男等6人，並對高求處10年以上徒刑。（資料照）

2025/01/26 12:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委狂刪大筆預算，退役陸軍中將高安國等人遭中共吸收，涉為其發展組織，密謀中共攻台時成為內應力量，並計畫攻擊官署、殺害政要及軍警人員、破壞軍事據點。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，傅崐萁與黃國昌聯手削弱台灣政府的能力與社會的韌性，用《經濟學人》的說法，「中國一定很高興」，可是藍白支持者愚昧，豈奈他何？

沈榮欽在臉書PO文表示，最近國際媒體大幅報導台灣內政，但幾乎都集中在兩件事：第一是退役陸軍中將高安國涉收受中共資金，在台整建武裝組織，策劃顛覆政府的作戰計畫，作為中共襲台內應。第二是在野黨刪預算的爭議。包括《經濟學人》等眾多國際媒體，對這兩件事的解讀完全一致：台灣內部很多人與中共唱和，意圖癱瘓台灣政府。很多媒體認為台灣親中依舊勢力強大，對待台灣需謹慎。

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沈榮欽指出，無論習近平是否有犯台時間表，中共對侵台正在緊鑼密鼓準備中，除了沙漠中建造台灣總統府演習對付台灣元首外，建造大型船艦、環台軍事演習、軍機越過中線、切除台灣海底電纜，都在緊鑼密鼓準備中。徐巧芯、馬文君等人刪潛艦預算，只要拖到習近平犯台時，台灣仍沒有足夠的潛艦對抗，就是在幫助習近平消滅中國侵台最大威脅。

沈榮欽續指，同時藍白的目的在削弱台灣的國家能力，尤其以消滅台灣國家韌性為主要目標。從金融危機到 Covid-19，全球不確定性增加，現代國家應對危機的能力與韌性變得更加重要，但是藍白這些年來，幾乎將所有目標都鎖定在削弱台灣國家能力與韌性上。

沈榮欽補充，Covid-19 危機爆發，台灣能夠洞燭機先，成為防疫典範，藍白便刪去出國業務費，讓羅一鈞必須出面跪求藍白立委高抬貴手；缺乏口罩建立國家口罩隊，藍白立刻還疑弊案；疫情爆發，台灣缺乏疫苗，政府建立國內疫苗，藍白立刻質疑弊案；缺蛋危機，緊急進口雞蛋，藍白立刻質疑弊案；台灣建造潛艇，藍白立刻質疑弊案；因應半導體與 AI 需求，台灣建造綠能，藍白立刻質疑弊案 ⋯⋯ 藍白每一次出手，都在精準削弱台灣政府與社會應對危機的能力與韌性。現在川普上任，台灣需要增加國防支出以及可能需要向美國採購能源，藍白也立刻藉由刪預算表態，讓台灣應對不確定性的能力越來越弱。

沈榮欽直言，傅崐萁與黃國昌聯手削弱台灣政府的能力與社會的韌性，用《經濟學人》的說法，「中國一定很高興」，可是藍白支持者愚昧，豈奈他何？

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