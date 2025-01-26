杜奕瑾貼小社區鬼故事 不要逢x必反、預算刪除、罷免都出現

藍白立委狂刪預算，近日民眾黨立委吳春城更因「壯世代」相關爭議遭質疑圖利，陸續引發外界反彈。圖為示意圖。（資料照）

2025/01/26 14:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委狂刪預算，近日民眾黨立委吳春城更因「壯世代」相關爭議遭質疑圖利，陸續引發外界反彈。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾則在社群分享一則「鬼故事」，內容疑似將台灣與中國影射為小社區與出租集合大樓，並指在新任委員上任後，質疑之前的總幹事都亂花錢，還提出要停了大樓保全的費用、「公設費用太浪費了，只保留1元」、「不是透過壯合會派遣人員。這對其他族群的不公平。費用先凍結了」，在居民怨聲載道下，委員又稱「不要逢x必反！24戶怎麼打得過1400戶？」、「每個人都很有錢，你不會跟大家調度一些錢來用？我只凍結這麼少一部分錢」等，貼合近期時事的比喻引發網友議論。

杜奕瑾在臉書分享一則「鬼故事」，內容指有一處24戶的自住可愛小社區，隔壁1400戶出租集合大樓「壯合會」投資買了一戶、以改革派之姿選上關鍵委員。該委員「高分貝」表示，之前的總幹事都亂花錢！為了要把關，管理費應該有效的節約。杜奕瑾形容，由於隔壁出租集合大樓住戶都是租客、高監管、平常是禁止任意出大樓。總幹事則是公司派的不是住戶選的。

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杜奕瑾表示「新委員先誘之以利，整合更多委員認同」，像是「隔壁棟樓管是好朋友，我幫你收點公設費用，讓他們過來這棟樓使用公設，可以賺點錢，對你們是優惠」、「公設用六個月後等同住戶，可以當選委員」、「他們也很多資源。以後贊助一半的錢，兩棟做個空橋接起來，來公設的方便，一起發財。」

在遇到大樓要保全續約時，委員也稱「裝的外面攝影保全一年沒遭小偷，電話線還被剪斷，把服務費用停了吧」。針對有尾隨住戶上電梯的，則是說「感應裝了，還是有人闖進來，拆了吧。」

杜奕瑾指出，這個大樓管理員、用自己大樓的銀髮族，管理員是消息溝通的關鍵窗口，管理員會跟住戶說明大樓發生些什麼事。「這裡管理員，不是透過壯合會派遣人員。這對其他族群的不公平。費用先凍結了，先把壯合約談好了再派管理人員」。針對公設的帳單處理也稱，「門廳、水電、電梯的公設費用，我感覺太浪費了。保留1元。我允許才可以動隻。」

在開完管委會第二天，頤指氣使的委員到隔壁集中大樓、突然像個小貓一樣受到隔壁棟總幹事摸頭讚賞。有精明的住戶拍到就想到，多年前隔壁棟背後的母公司「人礦天下」想要低價買下這棟所有產權改建為出租戶失敗。現在這個委員可能有什麼目的。

到了隔天，大樓兩條電話線又同時被剪斷。幸好還有無線通訊，保全看監控好像是隔壁樓的黑衣人在離開社區公設後在電信箱附近遊逛。但委員說「你有什麼證據？他只是剛好在那裡，沒有證據不要亂說。」因為難有證據又不敢得罪委員，就說是兩條同時自然劣化，結果委員又聲稱「檢查是自然劣化，看來我們負責通訊團隊的不行、無線通信的費用刪了吧。」

杜奕瑾表示，在大樓內部有住戶建議學習新建案，用些錢自己找些人做社區四周即時偵測遇到行跡不軌的自動警示。但也被質疑「浪費錢，你去跟新建案要啊，我不相信你們做得起來，跑起來再說啦。」只是「沒有經費要怎麼跑？」

小社區總幹事遵循委員決議，鐵門拉下來，沒法運營的停止運作。大家怨聲載道。委員卻說「我早就告訴大家這個總幹事真不行喔，怎麼沒有請我幫忙？」、「讓隔壁棟的總幹事處理。1400戶耶！很多經驗跟資源。」、「早就說自住戶的管委會很沒效率，不如讓集中出租戶的大公司來管。以後你們繳房租就好，不用繳管理費。」

委員也稱「不要逢x必反！24戶怎麼打得過1400戶？激怒鄰居賣弄意識形態要不得。」、「不要狡辯，是你能力不足。這棟大樓這麼多戶，每個人都很有錢，你不會跟大家調度一些錢來用？我只凍結這麼少一部分錢，大家收入都比去年多，不要告訴我沒辦法運營。」

針對有住戶生氣了，揚言要罷免，委員稱「這些都是總幹事找來的側翼！千萬不要懷疑我改革的決心。」也有人質疑為何不能找原本已經有的管理員，委員也宣稱「壯合會是為所有住戶利益良善，不同情況拿來類比，不適合。」對於住戶還是要罷免，委員則稱「從今天開始、要提議罷免我的，要把身分證繳交列管，我會逐一檢查一周住在這裡超過五天才算數」。

杜奕瑾形容，大部分人很忙，很多人平常也不參加會議。看到樓下有住戶在聚集要罷免。遭罷免的委員有禮貌的站在住戶門口鞠躬，一臉委屈的樣子。有些住戶還會覺得「新年快樂，大過年的！為什麼要這樣子吵呢？」不知道的還要去罷免的以合為貴。

杜奕瑾表示，「現在故事到這裡，大家都是這個社區的局中人，之後的故事就看大家怎麼寫了」。

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