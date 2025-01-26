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    稱兩蔣「反共親美保台」 矢板明夫：國民黨似乎已忘兩蔣教誨

    日本資深媒體人矢板明夫。（資料照）

    日本資深媒體人矢板明夫。（資料照）

    2025/01/26 09:48

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在野黨聯手在立院通過多項爭議法案，以及大砍總預算，引發民眾不滿，各選區的罷免連署也風起雲湧。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，至今把蔣家父子神格化的國民黨大小官員。好像已經完全忘記了「反共親美保台」的教誨，如果是在兩蔣時代，有這樣「通敵」的立法委員，如果還敢回台灣的話，一定會被抓起來的。

    矢板明夫在臉書PO文表示，昨日下午有時間跑了幾個台北附近罷免在野黨立委的連署站，也研究了一下今後罷免的情勢。個人感覺，本土派對在野黨立委最近的表現十分不滿、群情激憤，好幾個被認為是藍大於綠的選區，罷免似乎也有成功的可能，他覺得比較有意思的是，有一些地方的罷免團體，打出的是「反共剿匪」的旗號。他們按照蔣介石、蔣經國父子的邏輯，認為「通共者就是匪諜」，為了台灣的安全，應該剿滅。雖然蔣家父子在台灣的所作所為，有很多爭議。但就「反共」這件事來說，他們說過的很多話，現在看起來都很有道理

    矢板明夫指出，蔣介石曾經說過「與共匪談判和平，實等於與虎謀皮」。蔣經國也曾經講過「我們中華民國到今天所以能夠生存、有前途、有希望、有信心，主要是因為中華民國政府在世界上是堅決反共，不與任何共黨妥協的精神堡壘」，兩蔣統治台灣的時候，恰逢美蘇對立的冷戰時代。因為兩蔣堅持「和美國站在一起」，才保住了台灣沒有被中國吞併。

    矢板明夫續指，美國的川普總統登場，美中對立成為全世界的主要矛盾，冷戰再次打響。同樣地，台灣只有「和美國站在一起」，才有自己的生存空間。今天，我們會再次看到兩蔣時代的政治主張，也正是因為這個道理，但是令人覺得不可思議的是，至今把蔣家父子神格化的國民黨大小官員。好像已經完全忘記了「反共親美保台」的教誨，他看到新聞說，前幾天剛剛在立法院，把台灣的國防預算、對外宣傳預算、政府各部門的業務經費刪減得一塌糊塗的主導者之一、離島選出的某立法委員，現在人已經跑到了中國福建省，和中國對台工作的負責人見面了。表面上說是一起拜年，但很難不讓人聯想到是去邀功，或者是去匯報工作。

    矢板明夫直言，如果是在兩蔣時代，有這樣「通敵」的立法委員，如果還敢回台灣的話，一定會被抓起來的。

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