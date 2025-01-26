批鄭深元帶風向影射蔡壁如 吳靜怡：企圖影響民眾黨主席選舉？

擔任柯文哲委任律師的鄭深元（見圖）日前發文質疑「畢生最討厭吃碗內，洗碗外的人」，文中提及「小G」疑似影射媒體人吳靜怡，吳對此發文質疑，柯文哲的委任律師這樣發文帶風向，有沒有違倫理規範？企圖影響民眾黨黨主席的選舉？（資料照）

2025/01/26 09:32

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲因涉入京華城弊案、政治獻金假帳案遭起訴，擔任其委任律師的鄭深元日前發文質疑「畢生最討厭吃碗內，洗碗外的人」，文中提及「小G」疑似影射媒體人吳靜怡，吳對此發文質疑，柯文哲的委任律師這樣發文帶風向，有沒有違倫理規範？發這種帶風向的文，到底是要推卸責任，還是企圖影響民眾黨黨主席的選舉？

鄭深元日前在社群發文稱「畢生最討厭吃碗內，洗碗外的人。捧著碗內的東西出去給外面的小G、大四、老機吃飽，然後請他們回來打擊自己的家人，這該要有多沒良心才辦的到？」該文引發網友議論。

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吳靜怡在臉書發文質疑，「憑什麼我就是『小G』？媽媽說要打架就不能輸！幹嘛看小我！」、「大媽老司機一開始都在幫柯文哲護航，之後到檢調之後出來才有料，身為證人的她有了那些證據清單，壯世代老機還一個字一個字辛苦讀那些八百多字！」、「跟你講個秘密，木可公關公司的老巢和組織部的辦公室本來就不在台玻，剛好就在我辦公室呀！一堆人講話這麼大聲，怪我嗎？連陳智菡都是我關渡同一棟鄰居了。」

吳靜怡也砲轟，「柯文哲很多金主都是我前輩，甚至不少人的孩子剛好都我兄弟姊妹，你們造成非常多的困擾，不只沒有道歉，還因為柯文哲持續對外瞎掰，讓他們被媒體一直不斷重複拿出來追真相，該道歉的人沒道歉，還有人亂帶風向，不知悔改」。

吳靜怡也諷刺，如果木可公關不知道自己有瑕疵，又或者不害怕檢調查京華城時會波及自己，幹嘛6月就開始諮詢律師？對啦！我就是等到柯文哲生日那天才講出來，可以說我慢半拍，但不能說我小啊！

吳靜怡在文末也指出，身為柯文哲委任的律師，你是不是提早劇透現在柯文哲可能無法對於檢調單位有任何辯駁，只好提早責怪其他人，你辯護律師費用真的是我努力十年才有的收入，對啦！不要欺負人啦！

擔任柯文哲委任律師的鄭深元（見圖）日前發文質疑「畢生最討厭吃碗內，洗碗外的人」，文中提及「小G」疑似影射媒體人吳靜怡，吳對此發文質疑，柯文哲的委任律師這樣發文帶風向，有沒有違倫理規範？企圖影響民眾黨黨主席的選舉？（圖擷自threads）

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