稱中研院網站科普未觸及壯世代 吳春城凍結500萬挨轟：無處不撈

律師林智群發文質疑，民眾黨立委吳春城（見圖）在審查總預算時，竟稱中研院的網站只設定對學生科普，「未觸及壯世代族群」，因此凍結500萬元，網友見狀怒轟「臉皮到底是多厚啊？」（資料照）

2025/01/26 10:08

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代促進法」，近日遭外界質疑圖利。律師林智群發文質疑，吳春城在審查總預算時，竟稱中研院的網站只設定對學生科普，「未觸及壯世代族群」，因此凍結500萬元，網友見狀怒轟「臉皮到底是多厚啊？」、「那根蔥怎麼噤聲了」。

民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策與產業發展促進法」立法，並於今年初在立法院會完成三讀。不過近日被揭露所創立的「壯世代協會」自2023年起陸續拿下嘉義市府千萬標案，加上吳又申請「狀世代」專利商標，讓他被質疑沒有利益迴避。

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律師林智群在臉書PO出總預算提案表，內容中可看到提案人為吳春城，並質疑中研院網站「研之有物」目前受眾設定為學生，但吳春城稱「在台灣邁入高齡化社會之際，55歲以上人口達到近600萬，若科普教育未觸及壯世代族群，恐怕會和先前數位落差的案例一般，因為忽視反而造成數位失能的問題」，因此提出要凍結500萬元，等到中研院改善為止。

對此網友紛紛批評「他知道自己在說什麼東西嗎？」、「荒謬至極！沒見過這麼敢的詐騙集團！」、「到底是什麼情況？好扯！」、「可運作的想像空間無限大」、「阿伯圖利財團，這個更厲害，直接圖利自己」、「就是個網站，誰去看都可以，簡單易懂。我這個中年婦女在這個網站上學了很多」

也有網友諷刺「建議以後壯世代都要天天周周月月年年考試，才能確定是否有學到」、「科普960+110=960110嗎？」、「又是壯世代！到處都是壯世代！還白紙黑字哩」、「Kmt&Tpp不要縮 拜託繼續瞎挺」、「真的無處不撈耶，學生也要下手？」、「真的是悶聲發大財啊！」等。

律師林智群發文質疑，民眾黨立委吳春城在審查總預算時，竟稱中研院的網站只設定對學生科普，「未觸及壯世代族群」，因此凍結500萬元，網友見狀怒轟「臉皮到底是多厚啊？」（圖擷自臉書）

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