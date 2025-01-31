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    首頁　>　政治

    國民黨「鄉民呷飽未」新春企劃 3位發言人玩遊戲回顧年度大事

    國民黨直播企劃「鄉民呷飽未」新春特別節目於初三上線，由發言人團成員楊智伃、鄧凱勛、康晉瑜共同主持。（國民黨提供）

    國民黨直播企劃「鄉民呷飽未」新春特別節目於初三上線，由發言人團成員楊智伃、鄧凱勛、康晉瑜共同主持。（國民黨提供）

    2025/01/31 12:00

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨直播企劃「鄉民呷飽未」新春特別節目於初三上線，由發言人團成員楊智伃、鄧凱勛、康晉瑜共同主持，節目製作團隊設計「你講我猜」、「誰是臥底」兩款小遊戲，並結合台灣最新時事作為題目內容，讓觀眾能在觀看的同時跟著主持人的腳步，一同回顧去年重大政治事件。

    在「你講我猜」遊戲中，鄧凱勛首先抽題，並說明此題有8個字，而且賴清德總統常常以此自稱，並說這將會使海峽兩岸陷入危機，康晉瑜舉手搶答「務實的台獨工作者」，藉此凸顯民進黨錯誤的兩岸路線。

    在另一個遊戲「誰是臥底」中，楊智伃等人抽到的題目是沈伯洋、王義川，康晉瑜以過去王義川的電信爭議為例，諷刺王義川可以得知常人難以得知的資訊，鄧凱勛則說王義川在台中任公職時，施政成績不怎麼樣，楊智伃則說王義川對紅色力量情有獨鍾，經投票楊智伃被指認為臥底，目的同樣是要諷刺民進黨的政治人物。

    3位發言人也回顧了一年以來的政治事件，談到由於直播節目認識了許多在網路上支持國民黨的好朋友，並致上深深感謝，他們一起強調未來會繼續努力，藉由接觸不同受眾，找到支持國民黨穩健、務實、理性的力量，幫助台灣、中華民國更好，讓國民黨「龍耀蛇福」！

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