國民黨「鄉民呷飽未」新春企劃 3位發言人玩遊戲回顧年度大事

國民黨直播企劃「鄉民呷飽未」新春特別節目於初三上線，由發言人團成員楊智伃、鄧凱勛、康晉瑜共同主持。（國民黨提供）

2025/01/31 12:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨直播企劃「鄉民呷飽未」新春特別節目於初三上線，由發言人團成員楊智伃、鄧凱勛、康晉瑜共同主持，節目製作團隊設計「你講我猜」、「誰是臥底」兩款小遊戲，並結合台灣最新時事作為題目內容，讓觀眾能在觀看的同時跟著主持人的腳步，一同回顧去年重大政治事件。

在「你講我猜」遊戲中，鄧凱勛首先抽題，並說明此題有8個字，而且賴清德總統常常以此自稱，並說這將會使海峽兩岸陷入危機，康晉瑜舉手搶答「務實的台獨工作者」，藉此凸顯民進黨錯誤的兩岸路線。

請繼續往下閱讀...

在另一個遊戲「誰是臥底」中，楊智伃等人抽到的題目是沈伯洋、王義川，康晉瑜以過去王義川的電信爭議為例，諷刺王義川可以得知常人難以得知的資訊，鄧凱勛則說王義川在台中任公職時，施政成績不怎麼樣，楊智伃則說王義川對紅色力量情有獨鍾，經投票楊智伃被指認為臥底，目的同樣是要諷刺民進黨的政治人物。

3位發言人也回顧了一年以來的政治事件，談到由於直播節目認識了許多在網路上支持國民黨的好朋友，並致上深深感謝，他們一起強調未來會繼續努力，藉由接觸不同受眾，找到支持國民黨穩健、務實、理性的力量，幫助台灣、中華民國更好，讓國民黨「龍耀蛇福」！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法