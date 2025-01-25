選民不忍了！連署書大缺貨 她驚呆：拿連署書比拿春聯多

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺提到，來拿罷免連署書的人比拿春聯還要多。（擷取自楊佩樺臉書）

2025/01/25 21:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在野黨聯手在立院通過多項爭議法案，以及大砍總預算，引發民眾不滿，各選區的罷免連署也風起雲湧。對此，台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺今（25日）就提到，自己中午本來要發春聯，「結果拿連署書的比拿春聯的多。」

隨著中央政府年度總預算，遭在野黨聯手刪除約2075億元後，全台各地的罷免連署站，也跟著紛紛成立。台中市的公民團體，今天就在火車站前廣場設攤，吸引返鄉學子、旅外人士來連署。連深藍選區的洪孟楷也無法倖免，該選區設立的罷免連署站，現場也大排長龍、人潮洶湧。

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雖然，高雄市現任的8席立法委員，全部都是民進黨籍，但隨著春節假期的到來，楊佩樺也在服務處裡，準備了其他地區的立委罷免連署書，讓路過的選民可以填寫。只是，楊佩樺提到，今天自己中午原本是要發送中職會長蔡其昌的「臺灣尚勇」春聯，但來的民眾卻都是拿藍委邱鎮軍等人的連署書。

因此楊佩樺服務處目前的連署書已經缺貨，只剩藍委丁學忠的連署書，因為有多印才剩下一些，更讓她驚訝，「結果拿連署書的比拿春聯的多。」

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