宜蘭出現「加入中國自治省」旗幟 ！王定宇：已送國安單位

宜蘭縣冬山鄉路邊出現「中國自治省省政府」邀請台灣人加入的旗幟；最近在網上也出現「國軍獵殺令」的電影概念海報。（圖翻攝自王定宇臉書）

2025/01/25 20:57

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自家門口插「加入中國自治省省政府」遭抹紅？ 宜蘭冬山阿北說話了

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共對台統戰從未停止，上月反共網紅「八炯」發布統戰紀錄片，讓中方拉攏滲透台灣人的「現在進行式」重新受到關注。民進黨立委王定宇今天（25日）曝光照片，台灣路邊竟然出現「中國自治省省政府」邀請台灣人加入的旗幟，背後目的引發網友熱議。

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王定宇今天在臉書分享網友提供的照片，可以看到宜蘭縣冬山鄉的路邊，出現一面寫著「中國自治省省政府 招徵國民百姓加入」的旗幟。此外，最近在網上也出現「國軍獵殺令」的電影概念海報，喊出「消滅民進黨，明天會更好」、「中華民國的軍隊不會為民進黨而戰」等口號，還介紹電影大綱：「中華人民共和國要消滅的是民進黨，不是中華民國，也不是台灣和台灣人。消滅貪汙缺德的民進黨，台灣就風調雨順、國泰民安了！」

王定宇表示，「收到網友提供的資料，不囉嗦，立即移送國安單位、調查局，由檢調司法部門判斷是否違法，進行偵辦！如同之前收到叛國鼠輩高安國等人資訊，當時立即將收到的相關情資移請調查一樣，交由主責單位研判、查辦，我會負責盯緊進度。」

網友則紛紛表示，「台灣的社會，隱藏了一大批共匪，各行各業都有，協助共產黨癱瘓政府！這次是最成功的一次」、「一定要嚴查嚴辦」、「這必須要徹辦！」、「出賣台灣就要嚴辦」、「這種的都判不重或無罪沒人會怕，就這樣一直亂」、「請一定要徹查到底」、「如果中華人民共和國不是要消滅中華民國，那823砲戰跟古寧頭戰役是為了什麼？那個時候可沒有民進黨啊！」、「國安單位真的要硬起來；不要再被欺負了」。

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