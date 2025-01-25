吳春城家族標案撈超過兩千萬！林楚茵批黃國昌「雙標偽君子」

民進黨立委林楚茵。（資料照）

2025/01/25 20:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策與產業發展促進法」。立法委員林楚茵指控，吳春城拿取標案金額超過兩千萬，並質疑黃國昌對此視而不見。她痛批黃國昌過去對民進黨的指控，如今卻對吳春城家族的行為沉默，並形容他為「雙標偽君子」。

立法委員林楚茵今天在臉書發文，指控民眾黨立委吳春城一手阻擋預算、一手拿取標案，並批評他將「利益迴避」視為空氣。她指出，吳春城擔任立委一年多來，其家族從中央到地方獲得的標案金額超過兩千萬，並嘲諷其為「『吳家壯世代』，一家吃飽『壯四代』」！

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林楚茵進一步質疑黃國昌，指他身為黨團總召與代理黨主席，對吳春城家族標案問題視而不見，沒有要處理也沒有一句重話，甚至面對媒體質疑，將焦點轉移到其他政黨身上。她表示「民進黨不恥也無法接受，吳春城身為立委透過預算杯葛來自肥家族事業」。

另外，黃國昌過去曾僅用一張照片就對民進黨進行無限上綱的指控，如今，面對吳春城家族狂撈壯世代標案卻裝聾作啞。林楚茵質疑「黃國昌怎麼不出來咆哮太離譜了？還是民眾黨政治人物可以想撈就撈」？並痛批他是典型的「雙標偽君子」。

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