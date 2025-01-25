吳春城力推「壯世代」遭疑自肥 林俊憲：新會期就提案廢止

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2025/01/25 20:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委、黨團副總召吳春城力推《壯世代政策及產業發展促進法》，遭民進黨質疑圖利、未做好利益迴避，上週審總預算時還發生綠委吳沛憶當面提出質疑，卻遭吳春城拍桌的戲碼。隨著輿論延燒，綠委林俊憲今天（25日）在社群公開預告，立院新會期他第一個法律提案就是廢止《壯促法》！

林俊憲今晚透過臉書表示，「先預告，新會期我的第一個法律提案，將會是《壯世代政策與產業促進法》廢止案。這幾天越來越多事證爆出來，整件事的前因後果越來越清晰：先自創名詞、註冊商標並搶佔詮釋權、用立委權力使自創名詞成為法律用詞、用預算案逼迫各部會妥協。」

請繼續往下閱讀...

「簡單來說，這就是一場針對政府提供給中高齡者資源與補助的『系統性掠奪』。而且，牽涉到的1200億預算只是開始，政府預算也是一種投資，希望民間一起投入相關產業，共同因應高齡社會。從吳春城等人註冊商標的意圖看來，他們不只是著眼於政府，連民間的錢也要挖，性質相當惡劣。」

他接著說：「至於國昌主席要牽拖壯世代法案當初三黨都支持，沒錯，當初你們來遊說，針對中高齡者制訂政策，誰會不支持？但誰想得到背後還有這些動作和意圖？我們這邊一定會提出廢止案，這也是個機會，摸清楚藍白是否真的『情比金堅』？在國民黨現在自身難保、又沒有獲得任何好處的情況下，還敢反對嗎？還是直接棄權呢？下個會期一開始，就來把這法案『壯』出立法院吧！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法