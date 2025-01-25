呂建德不認同「壯世代」特別費遭凍「要砍多少隨便」陳昭姿怒回嗆

民眾黨立委陳昭姿。（資料照）

2025/01/25 19:39

〔記者劉宛琳／台北報導〕衛福部次長呂建德日前批評壯世代促進法中規範的55歲定義無法接軌國際，遭民眾黨立委陳昭姿凍結特別費50%。呂不滿在臉書嗆士可殺不可辱，「要砍多少隨便你」；陳昭姿回應，勞動部去年就舉辦多場針對55歲以上國民、以「壯世代」為名的活動，呂卻不做功課，只會配合反對的民進黨立委跳針指定義不清楚。

呂建德重申，從社會科學或國際政策實務上而言，所謂的「壯世代」確實是一個不明確的法律概念與學術概念，政策上也不可執行。

請繼續往下閱讀...

陳昭姿表示，請呂建德好好看完凍結預算的原因，她的提案寫得很清楚，勞動部在2024年初就開始舉辦多場以「壯世代」為名的活動，且有「55plus壯世代就業促進獎勵」補助，針對的就是55歲以上的壯世代。而前行政院長陳建仁也公開說過希望旅宿業能多聘用「壯世代」人力，行政院110年核定的高齡政策白皮書更是提到要積極推動「壯世代政策」。

陳昭姿說，然而，在委員會及黨團協商審查壯世代法案時，呂建德卻不做功課，無視過去行政部門的政策採用「壯世代」一詞比比皆是，一再配合反對的特定執政黨立委一搭一唱，不斷跳針定義不清楚。

陳昭姿說，可笑的是，當壯世代法案三讀通過後，林月琴、吳思瑤、伍麗華、郭昱晴、許智傑、鍾佳濱、王惠美等族繁不及備載的民進黨立委，也開心的拿著手舉牌大合照，現在卻反過來批評這個法案，她想問民進黨，「三讀來稱讚，現在罵很爛」，難道內心都不會不安嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法