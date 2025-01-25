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    吳春城力推「壯世代」被疑自肥 黃國昌：利益迴避是民眾黨重要價值

    民眾黨立委、黨團副總召吳春城力推《壯世代政策及產業發展促進法》，遭綠營質疑圖利、未做好利益迴避，民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌（見圖）今（25）表示，利益迴避衝突的原則是民眾黨重要的價值。（記者田裕華攝）

    民眾黨立委、黨團副總召吳春城力推《壯世代政策及產業發展促進法》，遭綠營質疑圖利、未做好利益迴避，民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌（見圖）今（25）表示，利益迴避衝突的原則是民眾黨重要的價值。（記者田裕華攝）

    2025/01/25 18:13

    〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨立委、黨團副總召吳春城力推《壯世代政策及產業發展促進法》（以下稱《壯促法》），遭綠營質疑圖利、未做好利益迴避，民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌今（25）表示，利益迴避衝突的原則是民眾黨重要的價值，卻又說「不同情況強賦類比不適合。」

    黃國昌今（25）日上午率立法委員黃珊珊、台北市議員張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞到迪化街、永樂市場發春聯，對於民眾黨立委吳春城力推「壯世代」及相關政策，創立的「壯世代協會」未利益迴避拿政府標案引發爭議，黃國昌表示，《壯促法》是非常少數3黨團的代表，共同協商、通過的法案，沒有任何表決，甚至在三讀通過後，不管是國民黨甚至是民進黨的非常多委員，大家都一起上台拍照，慶賀《壯促法》通過。

    黃國昌認為，在台灣人口轉型的過程中，《壯促法》的通過對未來的銀髮族、中高年齡或所謂壯世代的朋友們，都是非常重要的法律。至於利益迴避衝突原則，當然是民眾黨重要的價值；對於民進黨提出的質疑，吳春城已做出清楚說明。

    被問到時代力量前立委高潞．以用，因辦公室主任創辦協會取得經濟部綠能補助400萬元因此被開除黨籍，曾擔任時代力量主席的黃國昌表示，「回到利益迴避原則，不同情況強賦類比不適合。」

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