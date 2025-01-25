北市迪化街發春聯 黃國昌稱會虛心聆聽黨內意見

民眾黨代理黨主席黃國昌和立委黃珊珊等人前往迪化街中藥鋪當一日店長並體驗抓藥流程，隨後在永樂市場前接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2025/01/25 17:50

〔記者何玉華／台北報導〕台灣民眾黨主席補選24日連署結束，代理主席黃國昌今（25）日上午率立法委員黃珊珊、台北市議員張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞到迪化街、永樂市場發春聯，他表示平常心看待黨主席補選，對黨內意見也會虛心聆聽。

民眾黨主席補選連署昨天截止，黃國昌與前立委蔡壁如都突破300票門檻，黃國昌以7088票大幅領先蔡壁如的401票。對於蔡壁如連日發文質疑黨中央選務不夠公平等情形，黃國昌今前往永樂市場發紅包受訪時表示，民眾黨是一個非常有制度的政黨，他以平常心看待黨主席的補選；對於連署達到7088票大幅領先對手蔡壁如，他也表達對支持者的感謝。

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黃國昌說，非常感謝所有參與連署的黨員，每一份連署，更代表黨員對未來的期待；在程序順利完滿結束後，最重要的就是全黨放下，同舟共濟、同心同德、一起努力，不要忘了民眾黨是因為支持者而存在。

黃國昌強調，沒有支持者，就沒有民眾黨。回到自己的工作單位上，每一個人把自己的事情做好，把自己的戰力發揮到最大，讓這塊土地變的更好，讓人民生活變得更好，是台灣民眾黨的初衷，也是未來應該要共同努力的方向。

他也提到，民眾黨人才濟濟，有很多黨員、先進同志提出各式各樣的鼓勵、批評或者是建言，相信每個人都會虛心聆聽。

民眾黨代理黨主席黃國昌、立委黃珊珊等人今前往迪化街中藥鋪當一日店長並體驗抓藥流程。（記者田裕華攝）

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