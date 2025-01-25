大埔強震台南玉井、楠西區重創 賴清德勘災：我們站在一起

總統賴清德（中）到台南玉井、楠西勘災。（記者劉婉君攝）

2025/01/25 17:31

〔記者劉婉君、王捷／台南報導〕0121嘉義大埔地震造成台南市玉井、楠西區受損嚴重，總統賴清德今（25日）南下勘災，他說，此次特別回來台南，就是要讓玉井和楠西的鄉親了解，「我們是站在一起的。」

賴清德今天下午在內政部長劉世芳、台南市長黃偉哲等人陪同下，先後前往玉井文化大廈、楠西鹿陶洋江家古厝、芒果農創玫瑰綠柏園觀光工廠勘災及探視災民。

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賴清德表示，此次台南地震災情，社會也非常關心，不僅地方團隊，中央也一起投入，就是希望能夠將此次災情傷害可以降到最低，未來也能重建順利。

賴清德指出，此次台南受影響的房屋申報3千多戶，但經4大公會判定，紅單、黃單逾千戶，市府團隊第1時間就成立災害應變中心，不只玉井、楠西，其他區也有提供幫助，受災戶慰助金發放已高達942萬元、373戶，公共設施中央與地方合作已修繕完畢，至於有居民反應水質太黃，會請自來水公司持續改善。

賴清德說，4個不同公會評估，建築物紅、黃單因不同人判斷，必然會有一些出入，民眾如果對判定有疑慮，可申請複查，複查時會有更嚴謹標準。

賴清德說，政府不因受影響區域多少，來決定政府關心的大小，此次震災影響，將比照0403花蓮地震來照顧，請大家放心。有民眾反應房屋沒有保存登記的，只要有戶口、有地址，有居住事實的都是市民，都同樣要受理，同樣要幫助。台灣最大單姓聚落的鹿陶洋江家古厝，中央與地方會共同合作保存，不僅讓它安全，也希望籍此機會回復過去傳統聚落樣貌。

另外，針對玉井文化大廈，賴清德也表示會謹㥀面對，未來安全後，要去看每個不同樓層個別住戶受影響的程度，民眾意願也要溝通，安全是第一考量，確保安全才會讓他們回去住，沒有辦法就另尋其他方式辦理。

他也指示市府，過年要到了，請市府團隊協助受災戶沒辦法過好年，至少能好好過年。

劉世芳說，台南市地震包括餘震所有災民，在收容安置或災區房子重建，將全部比照0403花蓮地震，尤其關於重建部分，住旅館或依親租金仿照，耐震補強方面，國土署及好幾個縣市建築、土木、結構技師等幫忙，安全狀況都已掌握，未來有疑慮可以申請複評，將從寬認定，中央會全力協助市府做災後重建。

總統賴清德（右2）到台南玉井、楠西勘災。（記者劉婉君攝）

總統賴清德（右5）到台南玉井、楠西勘災。（記者劉婉君攝）

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