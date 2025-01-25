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    網傳王鴻薇PO文「我是中國人」、「就要搞垮台灣」 本人回應了

    近日網路上流傳國民黨立委王鴻薇在社群平台發布「我承認我是中國人」、「藍白就是要搞垮台灣」的貼文截圖（圖翻攝自王鴻薇臉書）

    近日網路上流傳國民黨立委王鴻薇在社群平台發布「我承認我是中國人」、「藍白就是要搞垮台灣」的貼文截圖（圖翻攝自王鴻薇臉書）

    2025/01/25 17:53

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳國民黨立委王鴻薇在社群平台發布「我承認我是中國人」、「藍白就是要搞垮台灣」的貼文截圖，王鴻薇本人今天（25日）下午發聲明回應，表示網傳圖片是造假。

    近日網傳王鴻薇在Threads上發文：「即刻起我承認我是中國人，我以中國人為傲！藍白就是要搞垮台灣，亂刪亂審預算就是要讓你們不得安寧。我不怕你們罷免，我還有中國可以去」。

    對此，王鴻薇今下午透過臉書發聲，「針對近日「綠營側翼」、「罷免團體」於社群平台傳播造假王鴻薇本人threads發文，進行抹紅抹黑幾點聲明。一、 罷免團體及民進黨側翼組織，半個月以來不斷發佈假造以鴻薇帳號發文的threads發文圖片，在各大社群張貼，用低劣的抹紅方式攻擊鴻薇，鴻薇在1月20日就已報警，同時公開報案單向公眾澄清爲假造圖，但是該造假圖片仍持續出現，相關貼文也未下架，請民眾切勿觸法，也請警方立刻將相關惡意訊息下架。」

    「二、目前已經明確掌握相關假圖最早出處與來源及發佈的帳號，包括匿名與非匿名都提交給警方，未來也會對這些團體、個人提告絕不寬貸。三、日前馬文君遭抹黑透過助理施壓的假消息，也被抓到發文者為台南市40多歲女子，坦承『內容是自己編的』，現在又用假圖片惡意攻擊鴻薇，如果繼續任其逍遙法外，只會給這些犯罪者信心，未來只會更囂張，更加目無法紀。」

    「 民進黨預算造謠被踢爆，就假造圖片進行人格抹黑抹紅，這些罷免團隊跟民進黨側翼根本就是『造謠團隊』，已經開始公然開始違法，簡直目無法紀，背後有民進黨當靠山，真的是殺人放火都沒關係嗎？」

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