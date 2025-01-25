攜手多名中市議員合掛新春賀年看板 何欣純今到市場發送福袋

立委何欣純與市議員陳雅惠合掛新春賀年看板。（（記者蘇金鳳攝）

2025/01/25 17:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨有意參選台中市長的立委何欣純早在春節前就跟多位市議員合掛新春賀年看板，何欣純這兩天還到各市場走春，送給到市場買菜市民一元福袋及「純很多」斗方春聯獻上新春祝福。

進入迎接2025年的農曆新春，市議員陳雅惠、陳淑華與立委何欣純攜手合作，在南區及西屯，掛上共製「恭賀新春」看板，表達對鄉親最誠摯的祝賀，不但增添了新春的熱鬧氣氛，也傳遞她們的關懷與祝福，吸引不少注目的眼光。

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此外，何欣純昨天下午與行政院中部服務執行長莊競程走訪北屯區一點利黃昏市場，市議員李天生、林德宇至大里區仁化黃昏市場及今天上午偕市議員陳俞融前往東興市場，親自向攤商和採買民眾發送一元福袋及「純很多」斗方春聯獻上新春祝福，民眾熱烈索取。

何欣純說，諧音梗斗方意外成為熱門夯物，一組二張「純很多」及「純金多」，生意攤商及鄉親朋友大家搶著要，這2天走訪數處傳統市場都很熱情熱絡，年節氣氛濃厚，大家共同希望新春賺錢存很多。

立委何欣純與市議員陳淑華合掛賀年看板。（記者蘇金鳳攝）

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