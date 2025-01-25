台東罷免黃建賓連署人氣過年前搶搶滾 一階總數今上衝2千人

台東罷免立委黃建賓行動今天下午在東海運動公園舉辦最終場定點連署。（記者黃明堂攝）

2025/01/25 16:00

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣罷免國民黨立委黃建賓的「挫賓行動」，今天下午在東海運動公園進行最終場定點連署活動，因現場正舉辦「豐市集」二手市集，人氣搶搶滾，不少買東西的民眾加入連署。挫賓小組成員預估一階連署人數上衝2千人，比門檻約1100高出甚多，顯見多數民眾對黃建賓淪為政黨舉手部隊，感到不滿。

東海運動公園今天下午有團體舉辦「豐市集」，很多民眾清出家裡不用的物品，拿來便宜賣，讓物資循環使用，很多爸爸媽媽帶著小孩來，擺出娃娃、玩具、衣服等堪用物品販售，現場湧入近千人，帶來年節的熱鬧景象。

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挫賓小組在現場擺攤，拜人潮之賜，很多民眾原本只是來逛逛市集，但看到罷賓連署，深有同感，立刻響應簽署。挫賓小組說，一階連署門檻大約1154份，小組原設定目標是1500份，但目前上衝2千人。雖然今天是最後一場定點連署，但仍會持續收件，預估在2月3日前將可達到第一階段門檻兩倍以上，農曆年後將會馬上提交縣選委會查對。

挫賓小組說，一階與二階的連署人不能重覆，二階門檻約需11000人，因此，即使一階連署人數踴躍，也不會全數送交選委會，會控制數量在安全門檻，剩下的連署人，會待二階連署時再通知連署，確保不會浪費連署人數。

台東罷免立委黃建賓行動今天下午在東海運動公園舉辦最終場定點連署。（記者黃明堂攝）

台東東海運動公園今天下午舉辦「豐市集」。（記者黃明堂攝）

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