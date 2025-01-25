新北雙和罷免張智倫、林德福團隊春節衝刺 連署站大排長龍

雙和罷免團隊今天在中和區4號公園旁擺攤設連署站。（記者賴筱桐攝）

2025/01/25 15:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕全台各地發起罷免不適任立委行動，其中新北市雙和罷免團隊今天在中和4號公園擺攤設連署站，民眾大排長龍，人潮綿延人行道百餘公尺，網紅「四叉貓」也到場聲援。雙和罷免團隊表示，自從藍、白營立委在立法院大幅刪減預算後，連署站人潮成長7到10倍，春節期間預計會在捷運站附近進行小蜜蜂定點簽署活動。

雙和罷免團隊地推組組長林志豪指出，目前雙和地區罷免中和立委張智倫、永和立委林德福的行動，均已突破第一階段門檻，分別是約2800份、2400份提議書，團隊持續衝刺，第二階段收件目標是第一階段門檻的180%，2區加起來共蒐集9000份連署書送件。

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林志豪說，一開始從12月7日展開連署活動，時局不斷變化，從《憲法訴訟法》修法到預算審查，可以清楚發現當立法院開始瘋狂刪減預算之後，人潮有突破性成長，約增加7到10倍，原本預估雙和地區要在2月28日才能達到第一階段提議書送件門檻，如今時程整整提早1個月，比預期順利，顯示雙和地區民怨很重。

他提到，雙和民眾因為在地壓力，團隊收了很多郵寄文件，但是合格率偏低，包括地址、格式或是欄位寫錯，因此設置連署站，有志工幫民眾填寫，確保提議書正確率高。

外界質疑罷免藍營立委的行動是民進黨在背後操作，林志豪強調，從12月7日連署行動開始，民進黨沒有給予任何資源，包括硬體設備、影印等，都是志工一人出資3、4000元集資起來，團隊歡迎任何人民及團體共襄盛舉，這是不變的初衷，接下來也會和其他縣市串聯，包括和雲林、金門、花蓮等罷團合作。

張智倫回應，尊重人民行使權利，將持續推動地方建設，上個會期立法院推出許多福國利民的法案，今年繼續努力；此外，賴政府的預算規模高達2兆9000億餘元，比蔡政府時期還高，公務機關不會因此關門。

林德福表示，尊重人民想法，老百姓的眼睛是雪亮的，民意代表為民喉舌，職責所在就是監督政府，政府預算亂編、不當編列，如果沒有站在民意代表的角色監督，「民眾選我們幹什麼」？他的所作所為民眾看在眼裡，自然會明辨是非黑白。

四叉貓說，這陣子是罷團的暖身活動，各地罷團沒有資源和宣傳經費，身為網紅希望盡一份力量，基本上只要罷團邀請，他若時間允許都會出席，先前曾協助台中、板橋的罷團宣傳，後續還有很多單位聯繫中；此外，選舉期間他曾踢爆張智倫的內幕，沒想到張仍選上，他很不服氣，所以站出來聲援。

雙和罷免團隊設連署站，人潮大排長龍，綿延人行道百餘公尺長。（記者賴筱桐攝）

網紅四叉貓也來聲援雙和罷免行動。（記者賴筱桐攝）

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