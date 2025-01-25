提5大改革方向！蔡壁如喊白營應「公開道歉」 遭大批柯粉砲轟

民眾黨主席補選蔡壁如要參選。（資料照）

2025/01/25 16:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨主席補選將於2月15日投票，由代理主席黃國昌與前立委蔡壁如對決。蔡壁如今天（25日）透過臉書發文，提到5點具體改革方向，首先為挽回支持者信任，民眾黨應該要「公開道歉，承擔責任」，卻遭大批白營鐵桿支持者砲轟。

蔡壁如今天在臉書PO文，「自2014年起，我們經歷了台北市長選舉的挑戰，並於2020年創立台灣民眾黨，期間始終堅守『財務公開透明』的原則。當時，我們成立了『財務監督委員會』，以集體決策、集體負責的精神，嚴謹監控每一分捐款與花費，並在向監察院申報前，經過層層把關，也因此建立起柯文哲醫師與民眾黨在『財政紀律』上的金字招牌。」

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「然而，近來因選舉經費管理上出現明顯且重大的缺失，我們的誠信形象遭受重創，讓支持者感到失望與憂心。面對外界對總統大選財務出現錯報、漏報、亂報的質疑與批評，黨中央遲遲未能給出明確的回應與清楚的交代，這不僅影響了柯文哲醫師的名譽，也動搖了民眾對黨的信任。誠信，是政黨生存的基石，這個問題無法迴避，更無法輕易翻頁。」

她接著說，為了讓民眾黨儘早走出困境，重拾支持者的信任，她提出5點具體改革方向，「首先是『公開道歉，承擔責任』，補選產生的新任黨主席應為2024年總統選舉過程中財務管理的不嚴謹，向支持者公開致歉，並承擔相關責任。我願以黨主席之責，扛起外界所有的責難，化壓力為改革的動力。第二，『重啟財務監督機制』，我將重建『財務監督委員會』，引進外部專家及具有財務背景的黨代表參與決策，並與專業會計師事務所合作，確保所有政治獻金的流向均誠實依法申報外，更要經得起社會對我們的檢驗，真正落實『尊重專業』的精神。」

「第三，『定期公開黨務及財務報告』，民眾黨可參考並學習企業管理的思維，建立定期的『黨務說明會』。每季公開報告黨的財務狀況，包括專案預算與執行成效，讓所有黨員及社會大眾直接看到民眾黨的透明與進步，重塑誠信形象。第四，『加強地方資源分配』，2026年地方選舉在即，地方黨部與候選人應獲得更多自主權與資源挹注。我將重新調配黨內資源，解決民眾黨「頭重腳輕」的問題，讓地方組織有能力有效運作，提升競爭力。第五，『立即落實承諾』，若我當選黨主席，將於3月15日舉辦第一場公開『黨務說明會』，向所有黨員報告改革進度，展現即時行動的決心。」

蔡壁如最後稱，「民眾黨創立之初，承載著社會對改變政治文化的期待。柯文哲醫師之所以受到支持，是因為我們對舊有藍綠政治的突破與改革。如今，我們更應以最高標準要求自己。任何形式的政治獻金的不當使用，無論是個人利益或討好廠商，民眾黨都無法接受。作為一個團隊，我們必須共同承擔責任，而不是讓個人獨自面對風暴。民眾黨要重回偉大之路，必須重新找回創黨的初心與柯醫師堅守的價值。信任是我們立足的根本，我的使命，是讓民眾黨不僅挺過這次挑戰，更在誠信的基礎上走向更光明的未來。」

不過貼文底下有大批白營鐵桿支持者砲轟，「以參選黨主席為名，行毀滅民眾黨形象之實？作文內容很故意！ 狠挖瘡疤！」、「公開道歉、承擔責任。不是8月30號柯P就已經道歉了嗎？柯P還沒承擔責任嗎？已經和所有黨工職上台道歉，他本人被關了4個半月，先請假，再辭黨主席，還不夠嗎？啊你是要怎樣？」、「妳是不是有什麼把柄在綠那裏？？妳很像在幫綠要滅民眾黨！」、「阿北面臨政治迫害！妳po文希望公開道歉！向誰道歉？賴清德逆？妳最好適可而止！不要一直傷害民眾黨！」

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