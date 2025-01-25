盧秀燕喊總預算大刪冤冤相報 綠議員反諷：話術詐騙民眾不厚道

針對中央總預算被藍白立委大刪等後遺症，台中市長盧秀燕今天表示，行政院不用冤冤相報且遷怒地方政府，此說引發綠營中市議員抨擊是欺騙市民的話術。（記者張瑞楨翻攝）

2025/01/25 14:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕立法院藍白（國民黨與民眾黨）立委聯手，大刪中央總預算2000餘億元，行政院將重核及先凍結一半地方的補助，台中市長盧秀燕今天（25日）視察交通時說，冤冤相報何時了，她建議中央，不用遷怒地方政府，不用遷怒民眾，中央還應該加碼補助中市政府，對此，中市民進黨議員抨擊盧秀燕，指盧的子弟兵刪中央預算，盧卻又反指行政院冤冤相報，是用話術詐騙誤導民眾，既不厚道更藉機政治操作。

民進黨中市議員陳淑華指出，預算要依法定使用，預算已經被立法院藍白亂刪，被刪除的預算無法執行，也就是說，中央又如何加碼補助給台中市府？陳淑華痛批，盧秀燕擺明用話術詐騙民眾、誤導民眾認知，盧不檢討藍白亂刪預算，反而話術攻擊中央，用糖衣包藏禍心，既不厚道更藉機政治操作。

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同黨議員黃守達也批評說，請盧秀燕不要轉移焦點，這既不是遷怒地方政府，更不是遷怒民眾，他質疑，市長盧秀燕是不願面對現實嗎？看看民眾自主發起的大罷免，是在罷免誰？是罷免亂修法、亂刪預算的藍白立委，也正是這些毀憲亂政的藍白立委，才使得中央不得不調整預算。

黃守達強調，今年中央總預算比去年高，但不能忽略台灣GDP正逐年提高，長照、托育、私校補貼也是逐年增加，台中市2025年（114年）總預算同樣創歷年新高，難道其實是浮編濫編？用片面資訊意圖誤導大眾，非常惡劣。

綠營議員陳俞融則批市長盧秀燕態度反覆，市民福祉受害，她說，盧市長以立法院通過歷年最高總預算，是不負責且無知的說法，物價上升，政府支出增加，因此需要更龐大的預算來讓國家運作順暢。

陳俞融強調，台中市議會民進黨團早在去年底審查2025年市府總預算時，就已警告盧秀燕市長，若藍白立委聯手杯葛或亂刪中央總預算，勢必影響台中市民福祉，也要求市府團隊提出財政影響評估，盧市府四度拒絕提供任何資料，市長盧秀燕甚至誇口保證僵局會解決，不會影響到台中，對藍白立委預算亂審的行為持續保持沉默，如今中央補助遭凍結，才倉促改口，補助被凍結恐衝擊市府計畫推動，根本是後知後覺，令人失望。

陳俞融指出，台中市今年仰賴中央補助高達400億元，包括一般性補助款118億元，其中教育補助30億元、社會福利補助57億元、基本設施補助26億元，以及多項經建與治水計畫。若地方補助被凍結50％，影響十分巨大，以捷運藍線、綠線延伸大坑等重大交通建設為例，進度極可能因此延宕；攸關行人安全的「永續提升人行安全計畫」近2億元補助，也將受到嚴重影響。

陳俞融強調，藍白立委亂砍預算根本是對地方民生發展的重大打擊，盧市長態度反覆，毫無為市民積極爭取利益的作為，身為台中市長，本應在第一時間為市民發聲，捍衛地方權益，而不是事到如今才喊憂心，辜負市民期待！

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