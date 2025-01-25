遭馬文君影射是共諜 沈伯洋傻眼：把我的定位搞清楚很難嗎？

針對馬文君影射自己是共諜，沈伯洋傻眼回應。（資料照）

2025/01/25 15:58

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕退役中將高安國等6人，涉收受中共資金，替共軍在台蒐集軍事情資並發展組織遭起訴，國民黨立委馬文君指稱其中一名被告、退役少校張勝豪曾出席黑熊學院活動，影射黑熊學院及其創辦人沈伯洋也是共諜。對此，沈伯洋直呼傻眼，「把我的定位搞清楚很難嗎？」

馬文君昨天（24日）在臉書PO文指稱，張勝豪現為「浤泰戰術工業」負責人，浤泰戰術工業似乎與黑熊學院關係匪淺，去年黑熊學院舉辦慢跑活動，浤泰戰術工業就是合作廠商之一，還在活動現場擺攤宣導民房資訊，質疑張勝豪「一半是共諜，一半是黑熊」，要求黑熊學院和沈伯洋出來向社會大眾交代。

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對此，黑熊學院表示，過去曾向浤泰戰術工業採購少量抗彈板產品，得知其負責人捲入共諜案後備感震驚，但過去涉入國造潛艦洩密案的馬文君竟然以此誣指黑熊學院也牽涉共諜案，實在非常可笑。黑熊學院強調，他們與浤泰戰術工業單純只是一般採購業務，與張勝豪並不相識，如果因為買過東西就要牽連買方，那麼國民黨團總召傅崐萁因內線炒股案入獄服刑，作為同黨同仁的馬文君也因潛艦洩密案進入司法調查，那馬文君是不是「一半共匪一半詐騙集團」？

沈伯洋也在臉書傻眼回應，「國民黨持續打我，看來我作為坦（坦克）的角色實在太成功了？連陳菁徽、馬文君都下來打，而且馬還打我是共諜，你們實在太丟臉了，這個半年前已經打過一次了耶。最近被起訴的共諜高安國，之前還幫盧秀燕站台，看來藍營今天很急，不但急著連連看，還急著送出選罷法保護自己。」

他接著說：「從說我是納粹、台獨鐵三角、蓋世太保、台獨頑固份子、CIA、共諜、拿政府標案賺大錢（結果是吳春城）、到底你們什麼時候才有辦法就事論事？把我的定位搞清楚很難嗎？再怎麼打我，也不會讓罷免人潮減少啦！」

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