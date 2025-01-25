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    首頁　>　政治

    蔡壁如喊話民眾黨不應當特定政黨的「小弟」 黃國昌回應了！

    蔡壁如直言民眾黨不應該再當特定政黨附隨組織，黃國昌做出回應。（記者田裕華攝）

    蔡壁如直言民眾黨不應該再當特定政黨附隨組織，黃國昌做出回應。（記者田裕華攝）

    2025/01/25 15:26

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨主席補選將於2月15日投票，代理主席黃國昌與前立委蔡壁如對決。蔡壁如前天（23日）在臉書發文談自己對於黨的理想，其中提到白營不應該再當特地政黨的「小弟」，似是暗酸黃國昌，引發外界熱議。對此，黃國昌今天（25日）稱，會虛心聆聽批評跟建言。

    蔡壁如23日在臉書PO文慨歎，民眾黨還是有理想的黨，但裡面的人不再是當初有著相同價值觀的人，「我認為的民眾黨，不會是小藍、也不會是小綠。第三勢力應該要有自己的路、自己的根、自己的核心價值。台灣民眾黨是新政治意志的載體，絕對不能被特定人士當作與大黨交涉的籌碼，更不能成為大黨的附隨組織，不能當特定政黨的『小弟』。」

    綜合媒體報導，黃國昌今天到迪化街走春時，被問到對於蔡壁如的說法有何回應時，黃國昌稱黨內人才濟濟，有不少黨員提出各種鼓勵、批評和建言，每一個人的意見他都會虛心聆聽，未來能夠做得更好。

    黃國昌還聲稱，民眾黨是有制度的政黨，這次補選他平常心面對，非常感謝參與連署的同黨同志，等到整個程序結束後，全黨上下都要團結努力，把事情做好讓台灣人民更好。

    蔡壁如直言民眾黨不應該再當特定政黨附隨組織。（資料照）

    蔡壁如直言民眾黨不應該再當特定政黨附隨組織。（資料照）

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