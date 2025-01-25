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    罷免洪孟楷冒雨排隊領連署書！溫朗東：打得他痛、市長夢碎

    民眾在雨中排隊領連署書。（圖擷取自 臉書）

    民眾在雨中排隊領連署書。（圖擷取自 臉書）

    2025/01/25 14:40

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全國各地推動罷免藍委已多點開花，其中國民黨立委洪孟楷今日罷免盛況空前，在細雨中許多人排隊等著領連署書。名嘴溫朗東表示，目前來看，罷免洪孟楷難度還是高，但這一戰將會打得他痛，打得他傷筋動骨，市長夢碎。

    周軒在臉書PO分享一段影片，影片中可以看到許多民眾撐著雨傘正排隊領罷免連署書，周軒在貼文中表示「雨那麼大，淡水人還是站出來了，好感人。」

    溫朗東也在臉書貼文表示，今天淡水、林口，罷免洪孟楷聯署盛況空前，洪孟楷恐怕夜不成眠。新北第一選區2016年是綠營呂孫綾勝，2020年洪孟楷險勝，2024年洪孟楷獲得全國最高票，但這是綠營選戰策略與內部整合問題，並不代表選區很藍，第一選區從總統得票數分析，藍基本盤約在37%，主要是搖擺選民多，而不是洪孟楷根基穩。

    溫朗東指出，洪孟楷在地方存在感低，選舉的時候用家族資源打宣傳戰，靠的是鈔能力，而不是專業跟誠意。洪孟楷自以為高票，肖想要選新北市長，卻忘記地方選民在意的是通勤交通與社會福利，而不是科學園區的產業機密。

    溫朗東直言，洪孟楷的高票其實是「虛胖」，雪上加霜的是，他想選市長，但現任市長侯友宜支持的是劉和然，一旦罷免走入第3階段，侯友宜勢必不可能給洪孟楷父愛式的關懷，目前來看，罷免洪孟楷難度還是高，但這一戰將會打得他痛，打得他傷筋動骨，市長夢碎。

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