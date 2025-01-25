內政部長劉世芳赴桃機慰勉航警及移民署國境事務大隊同仁辛勞

內政部長劉世芳今（25）前往桃園國際機場慰勉警政署航空警察局及移民署國境事務大隊第一線同仁的辛勞，並期勉繼續保持高度的工作熱情和責任感，使民眾春節出遊更加順利。（國境事務大隊提供）

2025/01/25 14:46

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕內政部長劉世芳今（25）日由役政司沈司長哲芳、移民署鐘署長景琨及航警局廖局長恆裕陪同，前往桃園國際機場慰勉警政署航空警察局及移民署國境事務大隊第一線同仁的辛勞，並頒發春節加菜金，肯定執勤人員連假期間的努力和付出，並期勉繼續保持高度的工作熱情和責任感，使民眾春節出遊更加順利。

劉世芳表示，為了確保出入國通關服務的高品質，警政署及移民署已經妥善規劃，增派人力投入第一線旅客通關疏運工作，役政司替代役訓練及管理中心亦支援36名替代役，以協助出境安檢及自動查驗通關系統（e-Gate）引導工作。此外，劉世芳也鼓勵民眾多使用e-Gate，內政部會全力提供國人安全、舒適及便利的進出國門服務。

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劉世芳表示，自從邊境解封後，入出國旅客快速增加，預估農曆春節假期桃園機場每日平均將有12.3萬至13.4萬人次入出國，達到疫情前108年同期的9成以上，為確保國人出入國通關順暢，已請航警局於旅客尖峰時段安檢全線開啟，為縮短安檢時間，也提醒民眾出國過安檢前先把水瓶倒空，並取出隨身筆電，預先脫下外套、帽子、圍巾及皮帶，並切勿攜帶打火機、刀剪類及防狼噴罐等會影響飛安的危險（安）物品。請要出國的民眾，需注意護照及目的國簽證效期，務必提早3個小時到機場辦理登機手續，以免延誤行程。

劉世芳指出，為提供旅客更優質的出入國查驗通關服務，凡年滿10歲且身高 120 公分以上持晶片護照的國人，以及具有居留證的外來人口，皆可直接在e-Gate閘道內完成註冊及通關，將大幅縮短查驗等候時間，若有不符資格的小朋友同行，移民署亦設有親子友善櫃檯可提供通關服務。

另外移民署持續積極推動新世代 e-Gate建置工程，桃園機場已全數汰換舊型 e-Gate，現有 71 座新世代 e-Gate全數投入通關服務，今年也規劃在高雄、松山、臺中等機場，以及興建中的金門水頭港旅客服務中心再建置 27 座，屆時舊型 e-Gate 將全數汰除，以服務快速增加的旅客量，並讓民眾感受快速有感的通關效率。

內政部長劉世芳今（25）前往桃園國際機場慰勉警政署航空警察局及移民署國境事務大隊第一線同仁的辛勞，並期勉繼續保持高度的工作熱情和責任感，使民眾春節出遊更加順利。（國境事務大隊提供）

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