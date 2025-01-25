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    杜奕瑾揭山寨版金門高粱找黃安代言 網諷：騙小粉紅用的

    杜奕瑾今發文指出，中國有山寨金門高粱（見圖），在包裝上頭還有舔共藝人黃安的照片，讓他質疑「金門人OK嗎？」（圖擷自臉書）

    杜奕瑾今發文指出，中國有山寨金門高粱（見圖），在包裝上頭還有舔共藝人黃安的照片，讓他質疑「金門人OK嗎？」（圖擷自臉書）

    2025/01/25 14:28

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕金門高粱酒聞名全台，金門酒廠也以卓越的金門高粱酒在世界烈酒競賽連續9年奪金，不過台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾今發文指出，中國有山寨金門高粱，在包裝上頭還有舔共藝人黃安的照片，讓他質疑「金門人OK嗎？」

    杜奕瑾今上午在臉書PO出一張照片，質疑被視為「舔共藝人」的黃安竟然代言「台灣高粱酒」，並指該酒為廈門生產的山寨金門高粱。在發文底下網友議論「全世界最多的山寨版都在中國吧？」、「政府快查黃安有無中國身分證，看他回來用健保就噁心」、「53度？什麼鬼….」、「這是什麼垃圾產品」、「是一個中國假冒台灣企業，製作假冒台灣高粱酒的中國假酒」、「台灣根本沒有金門春滿堂酒業這家公司，完全沒有登記」。

    事實上，去年7月間就曾有網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，在中國販售的「台灣高粱酒」包裝上頭，印有黃安的照片，在一旁的介紹文字還寫著「形象代言人、台灣著名歌星」當時也曾引發網友熱議，質疑「很勇敢的廠商敢找他代言」、「為什麼中國人代言台灣的酒」、「騙小粉紅用的」、「還好這個只有中國才販售，台灣反而看不到，可能食安驗不過」、「形象代言人～應該沒形象吧」等。

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