罷免傅崐萁春節不打烊 返鄉花蓮遊子連署熱

「微光花蓮．拔傅行動」罷免立委傅崐萁今天在台鐵花蓮站外快閃，吸引許多返鄉花蓮遊子簽署罷免書。（記者王錦義攝）

2025/01/25 14:13

〔記者王錦義／花蓮報導〕「微光花蓮．拔傅行動」罷免立委傅崐萁第一階段連署已達門檻，不過仍持續收取安全名單及準備第二階段，今天在台鐵花蓮站外收取，吸引許多返鄉花蓮遊子簽署罷免書。罷傅團體指出，罷傅連署春節不打烊，會在人潮聚集處舉行連署活動，詳細時間、地點會公告在網路上。

罷傅團體《微光花蓮》指出，根據選罷法第一階段提議需要1%選民數，罷免傅崐萁約要1900份即可，但為避免傅崐萁出奧步，已經有超過3500份提議書，跨過第一階段門檻，將在農曆新年過後第一日的２月3日上午到縣選委會遞件，希望終結荼毒花蓮20多年、搞亂台灣民主的傅氏王朝。

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罷傅團體《微光花蓮》指出，國民黨立法委員在國會中倒行逆施，從去年初的「國會擴權法案」、「財政收支劃分法」、「憲法訴訟法」、「選罷法修正案」，一直到近日的總預算審查，國民黨及民眾黨立法委員不僅以政治鬥爭掛帥，把人民福祉踩在腳下；甚至在這些修法過程中，頻頻出現「不給討論」、「不知道在投什麼法案」或是「主旨與內文不同」等荒謬且不專業、不民主的行為，國人都歷歷在目。

這一切的始作俑者，《微光花蓮》指出，就是花蓮縣的立法委員傅崐萁。傅崐萁長期以來霸佔花蓮政壇，在縣長任內用大量公帑包裝自己，今天上午也在台鐵站內發送文宣品；在花蓮發生地震，餘震仍然不斷時，卻到中國與中共政協主席王滬寧杯觥交錯，在立法院內鼓吹對立、仇恨，無視於民主程序，頻頻粗糙的通過爭議法案，不僅讓花蓮人蒙羞，更讓台灣人蒙羞。

花蓮是中華民國地方自治首屆民選縣長的縣市，1950年的楊仲鯨縣長，在那個戒嚴時代以非國民黨身份當選，花蓮應該是台灣的民主楷模，也因此，花蓮將成為台灣2025大罷免潮中，第一個將連署書送到選委會的縣市。

今天在花蓮站外的罷免傅崐萁活動受到很多返鄉花蓮遊子響應，簽署罷免提議書的羅先生說，花蓮60年來在國民黨執政下，大量花蓮人只能西漂到外縣市工作，傅崐萁掌權的20年更加惡化，每次選舉只會高喊蘇花高當成政治提款機獲利，政見一再跳票。

另外，今天還有一群從宜蘭來的大叔團加入罷免傅崐萁志工團隊，陳先生說，他們一行五人過去都在花蓮求學、工作很長時間，更經歷過傅崐萁執政期間，非常了解傅崐萁就是親共立委，當全世界的民主陣營都在防患、圍堵中國共產黨的向外擴張與威脅，台灣的藍白陣營卻反而向共產政權靠，親共就是「漸漸走入死亡的界線」，台灣民主不是一天造成的，他們有責任繼續守護得來不易的民主。

「微光花蓮．拔傅行動」罷免立委傅崐萁今天在台鐵花蓮站外快閃，吸引許多返鄉花蓮遊子簽署罷免書。（記者王錦義攝）

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