竹東槍擊案黑道份子無人不知 王婉諭：楊文科、林思銘至今未出面

新竹縣竹東0124槍擊命案，死者劉憲治生前作風狠戾，專案小組經過蒐證和調查後研判，攻入的5名殺手，至少有2人全力擊殺他。（記者黃美珠攝）

2025/01/25 14:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣竹東鎮昨晚發生重大槍擊案，造成多人死傷，時代力量黨主席王婉諭今發文指出，遭掃射的黑道份子，跟竹東地方政壇的關係千絲萬縷，但事發至今包含新竹縣長楊文科以及在地立委林思銘都沒出現說過一句話，她為此呼籲「新竹縣不能再縱容國民黨繼續這樣腐敗下去」。

新竹縣竹東鎮北興路二段一帶在昨日發生重大槍擊案，案發地點疑似為三環幫的堂口，多名犯嫌行兇導致有幫派背景的劉姓男子身亡，並有多人受傷，在犯案後兇嫌就開車逃逸，目前警方仍在持續進行追氣。

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王婉諭在臉書發文指出，今天一早她到竹東市場向民眾拜早年，之後也到罷免林思銘的連署站當志工。她表示「此刻的我沒有任何公職身分，但身為一個公民，我有義務來出一份力，協助公民自主的罷免行動」、「因為，我們都相信，新竹值得更好的民意代表」。

王婉諭指出，竹東雖是客家文化的重鎮，但昨天晚上卻爆發黑道當街開槍火拼的離譜事件，造成一人喪命、多人受傷。「現場甚至有孩子全程見證事發經過，實在難以想像，這個時代還會發生這種事情，難道我們回到1980年代了嗎？」

王婉諭也質疑，「遭掃射的黑道份子，在竹東鎮上無人不知，跟竹東地方政壇的關係更是千絲萬縷」、「結果，縣長、在地立委，從事發到現在，完全沒有出面說過一句話」。查看楊、林二人的臉書可發現，截至目前都未針對槍擊案發文。

王婉諭表示，早上在市場拜年立刻聽到了許多鄉親的擔心與焦慮，她對此強調「新竹縣不能再縱容國民黨繼續這樣腐敗下去。新竹縣是充滿活力、潛力的科技城，值得更乾淨、更關心人民的政治環境」。她也呼籲「邀請新竹縣的朋友們，用我們手中的直接民權，為新竹創造一個更好的未來吧」。

竹東某隱身在飲料賣場上、2樓的幫派堂口今天傍晚發生槍擊命案，警方全力偵辦中。（資料照）

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