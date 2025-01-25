下班了！員林市長游振雄出殯千人送行 靈車繞公所員工淚崩

員林市長游振雄病逝今天舉行追思告別式，藍綠營政治人物與地方民眾上千人前來拈香，場面哀戚。 （記者湯世名攝）

2025/01/25 12:57

〔記者湯世名／彰化報導〕國民黨籍彰化縣員林市長游振雄癌症病逝，享壽63歲，今天（25日）舉行追思告別式，藍綠營政治人物與地方民眾上千人前來拈香，靈車繞經員林市公所做最後巡禮時，公所員工和市民列隊送行，有市民高喊「市長一路好走」、「市長下班了」，還有人淚崩，場面哀戚。

游振雄追思告別式今天舉行，上午9時在其萬年路宅辦理家奠、10時辦理公奠。彰化縣長王惠美、立委謝衣鳳、陳素月、黃秀芳、縣議會議長謝典林、副議長許原龍、前縣長卓伯源等政治、社團人士出席，公祭單位上百個，現場還有鄉鎮市長、村里長、地方民代與仕紳等多達上千人前來送他最後一程，場面哀戚。

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11點30分許靈車前往市公所，短暫停留於員林公園前道路，代理市長賴致富率領市公所主管、同仁列隊祭拜緬懷，還有里長、里民自發性的參與。大家雙手合十、持香鞠躬向游振雄道別，不少人眼眶泛紅，頻頻拭淚，感謝游振雄對市公所同仁的指導照顧，以及對員林市的地方建設，大家一起送他最後一程，還有市民高喊「市長下班了」、「市長一路好走」，游振雄子女則捧著牌位向公所同仁答禮致意，場面哀戚。靈車隨即發引集集油車坑火化場火化。

游振雄（1962年-2025年）曾是健力國手，後來競選縣議員，並連續當選5屆。2018年轉戰員林市長成功，2022年連任，任內非常重視體育和休閒，配合公所財源建設藤山步道、活動中心、停車場，首創體育管理所，並陸續開闢「兔馬鹿公園」、龍燈公園及各公園的球場，在地方深得民心。他原希望再為員林帶進大型百貨公司、引進無人巴士等，不料近年飽受肺癌轉移淋巴之苦，醫院、辦公兩頭跑，最近一次公開露面是10月中，但原本壯碩的身形，已經瘦弱不少。

員林市長游振雄病逝今天告別式，靈車繞經員林市公所做最後巡禮時，公所員工和市民列隊送行，有市民高喊「市長下班了」，還有人淚崩，場面哀戚。 （記者湯世名攝）

員林市長游振雄病逝今天告別式，靈車繞經員林市公所做最後巡禮。（記者湯世名攝）

員林市長游振雄病逝今天告別式，靈車繞經員林市公所做最後巡禮時，代理市長賴致富（右3）等人列隊送行，場面哀戚。（記者湯世名攝）

員林市長游振雄病逝今天告別式，靈車繞經員林市公所做最後巡禮，上千人送他最後一程，場面哀戚。（記者湯世名攝）

國民黨籍彰化縣員林市長游振雄癌症病逝，享壽63歲。（資料照）（記者湯世名攝）

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