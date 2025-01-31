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    蔡英文帶手做肉乾走春 大批狗友熱情包圍

    蔡英文帶手做肉乾走春，大批狗友熱情包圍。（蔡英文辦公室提供）

    蔡英文帶手做肉乾走春，大批狗友熱情包圍。（蔡英文辦公室提供）

    2025/01/31 12:00

    〔記者陳昀／台北報導〕大年初六就要開工，大家動起來！前總統蔡英文也帶著愛犬樂樂、鳳梨妹妹上山，與狗狗朋友們拜年、聯繫感情，光聽汪汪聲，小英就知道是哪家的狗、還會跟他們聊天，這次帶上親自烘烤的肉乾，也讓小英大受歡迎，狗狗們一口一口吃得超級開心，

    過年期間難免大魚大肉，起身動一動、走一走，活絡活絡筋骨，準備迎接開工！小英也帶著樂樂和鳳梨妹妹上山走春，順道跟新結識的毛小孩們拜年。

    「小柴來～這是小柴，還有來旺、大妞、豆油、錢錢、跟好多隻小黑！」都叫小黑，但小英全分得出誰是誰，「另外這一隻老柴是公認的帥哥，女朋友很多喔！」他們都是小英山裡的朋友，也是附近鄰居們養的狗，每一隻小英都認識，對他們的習性也如數家珍，一路上共有15隻狗狗朋友，小英光聽汪汪聲就可以知道這是哪家的狗，還會跟他們聊天！

    狗狗朋友們只要聽到聲音，就知道小英帶著樂樂跟鳳梨妹妹來了，「有一種餓是小英覺得你餓！」小英親自烘烤的肉乾，可都是狗朋友們最愛的零食，一口一口吃得可開心了，小英也餵得很滿足，運動之餘還結識了許多新朋友，對小英來說應該是卸任後意外又開心的收穫。

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