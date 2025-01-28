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    小英偕愛犬樂樂變裝拜年 新年願望「豐衣足食」

    前總統蔡英文今年推出「豐衣足食 好住安行」春聯，偕變裝成舞獅的愛犬樂樂賀年。（蔡英文辦公室提供）

    前總統蔡英文今年推出「豐衣足食 好住安行」春聯，偕變裝成舞獅的愛犬樂樂賀年。（蔡英文辦公室提供）

    2025/01/28 12:00

    〔記者陳昀／台北報導〕迎接農曆新年，前總統蔡英文今年推出「豐衣足食 好住安行」春聯，並偕變裝成舞獅的愛犬樂樂，祝福大家新年快樂，小英還不斷提醒樂樂「你要用笑的ok？」逗趣場面十分可愛。

    蔡英文拿著自己推出的「豐衣足食 好住安行」春聯祝福大家新年快樂，再抱著愛犬樂樂一同道賀；面對小英不斷提醒「你要用笑的ok？」顧著玩球的愛犬樂樂起初不太配合，不斷想掙脫懷抱、找同伴玩耍，最後才在啾啾球攻勢下看了鏡頭，模樣可愛。

    蔡英文日前在臉書公布2025年春聯，題字為「豐衣足食 好住安行」。蔡英文透露，這是她2025年的願望，希望台灣繼續走向世界，台灣人能夠「豐衣足食」，也祝福大家吃飽睡好，「好住安行」。她知道賴清德總統、蕭美琴副總統聯名的「六順和春」，職棒會長蔡其昌的「台灣尚勇」都是非常搶手的春聯。如果大家的家裡還貼得下第3張春聯，「可以考慮我的，也還不錯」。

    前總統蔡英文今年推出「豐衣足食 好住安行」春聯，偕變裝成舞獅的愛犬樂樂賀年。（蔡英文辦公室提供）

    前總統蔡英文今年推出「豐衣足食 好住安行」春聯，偕變裝成舞獅的愛犬樂樂賀年。（蔡英文辦公室提供）

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