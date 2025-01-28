賴清德單手打蛋獲「汪汪評審」清盤肯定 打包寵物年菜給毛小孩加菜

2025/01/28 12:00

賴清德穿上圍裙製作寵物年菜「黃金旺旺金元寶」，還大秀「單手打蛋」技能。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕農曆春節到來，人要辦年貨、毛小孩也要吃年菜！總統賴清德穿上圍裙一同製作寵物年菜「黃金旺旺金元寶」，與師傅展開「黑白大廚」比賽，賴還大秀「單手打蛋」技能，料理獲得4位「汪汪評審」的「清盤」肯定，賴還不忘打包，為家中毛小孩斑斑、Murphy的年夜飯加菜，共同迎接新年。

賴清德穿上圍裙製作寵物年菜「黃金旺旺金元寶」，還大秀「單手打蛋」技能。（總統府提供）

賴清德日前向「台灣攜旺浪犬教育協會」創辦人蘇庭鋒（老蘇）、方思懿請益，全程緊盯方思懿示範，一邊背誦細節、熟記食譜，隨後自行操作，先將雞腿肉、鮭魚及紅蘿蔔、馬鈴薯、小松菜等時蔬放入攪拌機絞碎，接著將打散的雞蛋液均勻倒入預熱後的平底鍋，起鍋後以模具壓出數張圓形蛋皮，再取餡料放到蛋皮中央並對折壓緊。最後，灑上毛豆、番茄丁作為裝飾，一起放入電鍋蒸熟，完成營養好吃的「黃金旺旺金元寶」，過程中4位狗狗評審在一旁督軍巡邏，場景十分逗趣。

4位汪汪評審以清盤對賴清德的料理表達肯定。（總統府提供）

賴清德也大聊狗狗經，分享自己平常都給斑斑、Murphy吃飼料搭配雞胸肉，主餐吃完後才給零食，更在大秀廚藝之餘，露一手「單手打蛋」，在場的人驚呼「超級專業」，賴一時還害羞到說不出話，隔了幾秒才緩緩地說「我國中的時候會自己做番茄炒蛋」。

最後賴清德順利端出成品，與當天的師傅方思懿來場「黑白大廚」比賽，並由4位狗狗評審Choco、一路、乖仔、明大現場點評，比賽結果難分軒輊，2人的料理都獲得評審「清盤」的高評價。賴也不忘打包回家給斑斑、Murphy享用；回到家後，賴輕聲對容易緊張的Murphy說：「這是要給你吃的喔」，看到活潑的斑斑一口接一口馬上吃完，賴也笑說「這樣就好了，吃太多了！」

賴清德穿上圍裙製作寵物年菜「黃金旺旺金元寶」。（總統府提供）

在等待料理的過程中，賴清德也分享當初收養斑斑和Murphy經過，當時在屏東動物收容之家看到斑斑的眼神最熱忱，又只有3隻腳（前腳被捕獸夾夾斷），心疼之餘決定照顧牠餘生；Murphy則是在副總統任內，意外發現有隻浪浪在副總統官邸陪憲兵足足站崗兩天，因緣際會地就收容了牠，兩隻狗狗個性南轅北轍，斑斑活潑、Murphy內向，但感情十分要好，生活方面也很守規矩，都是他親愛的家庭成員。

賴清德打包自己做的寵物年菜「黃金旺旺金元寶」，給斑斑加菜。（總統府提供）

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