憲法法庭未做暫時處分憲訴法今生效 藍委：大法官不再為民進黨背書

國民黨立委李彥秀。（資料照）

2025/01/25 11:38

〔記者劉宛琳／台北報導〕總統府日前公告憲法訴訟法，立法院民進黨團提出暫時處分和釋憲，不過年前大法官未做出相關裁定，憲訴法今已正式生效。國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，這代表大法官不願意捲入這一次朝野間的對立和民進黨的政治鬥爭，民進黨可以適可而止；國民黨立委李彥秀也說，現在連大法官都看不下去，不想再繼續為民進黨背書。

國民黨立委李彥秀指出，因為至少3位大法官選擇技術性缺席，昨日並未開評議庭，因此憲法訴訟法修正條文已於今日生效。依新法規定，憲法法庭至少須10名大法官才能評議、9人同意才能宣告違憲，若賴清德再不及時補提大法官人選，將影響憲法法庭運作。除了憲訴法外，包括「選罷法」、「財劃法」以及「總預算」的釋憲申請都將受到影響。

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李彥秀批評，賴卓體制上任8個月以來，窮得只剩下「覆議、釋憲、放青鳥」，執政走偏鋒，真的不行就拿憲法法庭當成擋箭牌，賴清德總統更毫不掩飾的在公布憲訴法修正案時，就白紙黑字的對憲法法庭下政治指導棋，把自己當成「太上大法官」，現在連大法官都看不下去了，不想為繼續為民進黨繼續背書。

王鴻薇表示，在年假之前大法官並未對憲訴法提出暫時處分，此舉代表現在的大法官顯然也不願意違反憲法程序，以違憲的方式來對已經公告的憲訴法來做暫時處分，大法官其實看起來也不願意去捲入這一次朝野間的對立和民進黨的政治鬥爭，這也代表民進黨真的可以適可而止。

王鴻薇強調，憲訴法以確定上路，民進黨的正道就是趕快把大法官補足補滿，不要再想利用釋憲或是暫時處分讓大法官當作自己的政治打手。

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