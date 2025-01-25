批陳菁徽不是合格立委 李忠憲：預算不足醫院資安出問題不重要？

立委徐巧芯（左）、陳菁徽（右）。（資料照）

2025/01/25 11:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台大婦產科醫師施景中日前被國民黨粉專製圖、被國民黨立委陳菁徽批評為「綠營側翼」。對此成功大學教授李忠憲表示，只見樹不見林就是這些人在訊息戰爭常用的手法，陳菁徽是個什麼樣醫生我不了解，但看藍白這些投票的情形，她並沒有特別表達不同的意見，她不是個合格的立法委員！

李忠憲在臉書PO文表示，施景中是一個令人景仰的婦產科醫師，他的發文都有所本，屬於獨立思考、自主發言的個人，即使如此還是被有幫她寫序的年輕醫師立委陳菁徽立法委員特別放大這一點，說他是綠營側翼，有關罵人綠營側翼的文章，李忠憲已經寫過很多篇了，就不再著墨這一點。

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李忠憲指出，審查預算並不是施景中的專長或是他的責任，但對陳菁徽立委，這是她的工作，施景中這次有沒有犯下錯誤，有！但整體而言，他的論述有沒有問題？我覺得沒有，陳菁徽立委是否有投票贊成刪除不應該刪除的預算？例如數位發展部資安的計劃預算？

李忠憲直言，當這些身心未成熟的兒童青少年，因為資安預算不足被詐騙，或醫院的個資保護出了問題，這些造成的傷害，難道不重要嗎？只見樹不見林就是這些人在訊息戰爭常用的手法，陳菁徽是個什麼樣醫生我不了解，但看藍白這些投票的情形，她並沒有特別表達不同的意見，她不是個合格的立法委員！

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