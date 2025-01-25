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    藍白挨轟暴力多數、說謊不打草稿 謝志偉酸：被老共牽著鼻子走

    藍白立委在立法院聯手將多項法案修惡，引發外界反彈，駐德代表謝志偉今發文嘲諷「我堅信，他們鼻子會變這麼長，是因為一直被老共牽著鼻子走，牽久了，才會變這麼長的」。（資料照）

    藍白立委在立法院聯手將多項法案修惡，引發外界反彈，駐德代表謝志偉今發文嘲諷「我堅信，他們鼻子會變這麼長，是因為一直被老共牽著鼻子走，牽久了，才會變這麼長的」。（資料照）

    2025/01/25 09:40

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委在立法院聯手將多項法案修惡，引發外界反彈，駐德代表謝志偉今發文指出，有朋友批評「那些暴力多數，都是說謊不打草稿！說多了，個個鼻子都變這麼長」，對此他也嘲諷「我堅信，他們鼻子會變這麼長，是因為一直被老共牽著鼻子走，牽久了，才會變這麼長的」。

    「不是同屬台派，看法就須一樣」，謝志偉在臉書發文指出，有某位向來對他信賴有加的台派朋友寫訊息告訴他：「謝教授，您看！那些暴力多數，都是說謊不打草稿！說多了，個個鼻子都變這麼長！真噁心 ！」

    對此謝志偉回應「我並不認同他的看法，但不想傷他心，所以當下已讀沒回」。不過等了一天，他不分顏色的正義感，終於趨使他決定，還是要反駁這位朋友。

    謝志偉說，「我給他回了，老哥，我同意您的觀察，他們鼻子真的都變得很長了。但是，您認為那都是因為說謊說多了」、「這一點，抱歉，我必須反駁您，我堅信，他們鼻子會變這麼長，是因為一直被老共牽著鼻子走，牽久了，才會變這麼長的。」

    謝志偉也諷刺，「當然，」我補了一句讓步的話：「我承認，長到這個程度，兩種原因並存的可能性極高。」

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