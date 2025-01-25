約聘人員年後恐失業 吳靜怡：藍白發紅包袋時沒想到讓多少人難過年

盧秀燕發紅包。（市府提供）

2025/01/25 09:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委聯手表決通過多項刪減案，造成許多約聘人員與勞工年後可能失業，對此媒體人吳靜怡表示，公家機關不是立法院的狗，公務員更不是國家的飼料雞！當這些政治人物到處發春聯紅包袋時，怎麼沒想過，一個人就是一整個家庭，你一個人為了在立法院表現的很靠勢，但讓多少人難過年。

吳靜怡在臉書PO文表示，立法委員們知道嗎？比失業更茫然的是守著公職卻是待業中，已經傳出一些約聘人員過年後「可能」失業的狀況，也傳出一些業務委外的勞工不知道過年後還需不需要回去上班工作，總之就是先回家過年再看看。

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吳靜怡指出，幾十年來國家沒發生過的統刪就像是懲罰平常不關心政治或是不方便表態立場的公務員，有政治人物揶揄的告訴我：「公務人員很爽啦！他們沒辦法工作，白白領領薪水多好，怎麼會在乎預算刪減。」但我心裡很清楚，中華民國中央政府能夠持續的運作是來自公務員的自律和對國家的責任感，這些公務員不可能不會因為自己工作權益被侵略而心裡不愉快，但面對立法委員只能燜不吭聲。

吳靜怡續指，公家機關不是立法院的狗，公務員更不是國家的飼料雞！當這些政治人物到處發春聯紅包袋時，怎麼沒想過，一個人就是一整個家庭，你一個人為了在立法院表現的很靠勢，但讓多少人難過年。

吳靜怡直言，人民應該要罷免，因為「政治」是幫人民管理眾人之事，而不是像黃國昌們整天鬧事，讓民眾黨的吳春城可以用「壯世代」不斷凍結搞事！

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