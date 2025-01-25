立院送出選罷法連署加嚴版本 林俊憲：國民黨按下自己的倒數計時鍵

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2025/01/25 09:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨送出「選罷法修正案」連署加嚴版本，對此民進黨立委林俊憲表示，現在國民黨開啟了自己的最後倒數，所以，過年返鄉回到戶籍地該做什麼？大家知道了吧。

林俊憲在臉書PO文表示，國民黨，親手按下了自己的倒數計時鍵，趕在下午放年假前，國民黨送出了選罷法，要求罷免連署附身分證，也好，之前各地罷免團體還要猜，到底什麼時候之前得送件？現在一切都很清晰了。

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林俊憲指出，整理一下時間序，行政院動作非常快，昨日下午馬上開臨時院會，將在期限內提出覆議案，避免因過年9天連假影響，2月3號開工日那週，立法院應該就會召開臨時院會處理覆議案，接下來則是關鍵。

林俊憲指出，可以預見，覆議案不可能通過，得移請總統公布。但總統要在幾日內公布？按照過往10幾次覆議的案例，最短3天、最長10天，這就是最後能為大家爭取的寶貴時間，當然，以上都還是在沒有憲法法庭介入的最壞情況，但建議也要以最壞情況來做打算、擬定日程。

林俊憲續指，即使如此，這樣的最壞情況，也已經比他早些時候預期的要好很多，至少一切程序有拖過2月1號，沒有在期限內強闖，或許是他們過度自信，以為罷免只是小波浪，直到搞出亂刪預算這一齣，被這幾天人潮嚇到了，發現是大海嘯，只好急忙做最後掙扎，少一份是一份。

林俊憲直言，現在國民黨開啟了自己的最後倒數，所以，過年返鄉回到戶籍地該做什麼？大家知道了吧。

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