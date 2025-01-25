琳妲被爆與舔共網紅拍片 網轟：敢踩紅線就不要後悔

YouTuber「剛出新手村的TFu」昨則發出影片指出，反骨男孩、樂天女孩啦啦隊成員「琳妲」林羿禎，竟也到中國與「寒國人」合體拍片，影片一出引發網友撻伐，留言砲轟「為了人民幣什麼都能舔」。（圖擷自threads）

2025/01/25 09:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期台灣網紅遭控收受中共統戰資金，相關傳聞引發外界議論，遭質疑參與統戰的網紅「寒國人」仍持續在中國活動，YouTuber「剛出新手村的TFu」昨則發出影片指出，反骨男孩、樂天女孩啦啦隊成員「琳妲」林羿禎，竟也到中國與「寒國人」合體拍片，影片一出引發網友撻伐，留言砲轟「為了人民幣什麼都能舔」、「與知名的舔中網紅寒國人合作是什麼體驗」。

網紅八炯日前PO出紀錄片曝光中國透過台灣網紅統戰的手段，並透過曾是中國統戰樣板網紅的台灣饒舌歌手陳柏源，讓中國官媒、統戰部門親口吐露收買台灣網紅的情況，影片中也提到多名來自台灣的網紅與中國國台辦有過合作關係，其中也包含「寒國人」。

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「剛出新手村的TFu」（以下簡稱TFu）昨在YouTube則發出影片指出，知名啦啦隊成員琳妲（0蛋）竟與「寒國人」合體拍片，在片中「TFu」指出，之前「寒國人」聲稱沒有在中國買房買車，不過他到其頻道翻影片發現，「寒國人」自稱已與房仲成交、在杭州已經有一個家了，讓「TFu」諷刺「果然是有得舔，跟著黨舔，舔著躺」。

此外「寒國人」也嗅出中國的駕照，並跑去看車，也讓「TFu」嘲諷「跟著黨舔，有房有車，你跟我說你沒拿，我是不信啦」。而在看車的過程中琳妲也現身，兩人不僅一搭一唱，琳妲還稱「我想要一台」，對於「寒國人」說「大陸產的車真的沒話講喔」，琳妲也回應「我真的有嚇到欸」、「以後來這邊要靠你了」。相關言行讓「TFu」質疑「你這樣不行欸，有錢能使鬼推磨嗎？人民幣有這麼香嗎？」、「多項證據表明寒國人士就是舔共仔，結果妳在那邊合作？不用負責任嗎？」

對此網友也紛紛在社群發聲批評「琳妲的YT頻道跟TikTok都不敢放喔，只有放在寒國人牆內版抖音的頻道」、「敢踩紅線就不要後悔」、「0蛋掰」、「琳妲啊，妳踩到底線了，不過反正你也不在乎，各自安好吧」、「只要是跑去舔共的網紅，都只能說掰掰」、「就舔共，賺錢啊」、「厲害了果然人民幣可以讓人沈迷啊」。

也有網友質疑「身為樂天球迷，啦啦隊碰政治就可以滾了」、「不意外，從反骨出來的草大本營」、「現在0蛋YT引來中國省人跟憨狗人來護航囉」、「希望今年我們樂天別再看到她」。

有網友也在琳妲的YouTube底下留言詢問「妳到底有沒有搞清楚寒國人是誰？妳的市場是在中國嗎？趕快說明一下，不然可能會對妳接下來的發展有影響…」，不過林羿禎則是回應稱「認識十年的朋友，去找朋友玩有什麼好說明的啦」。

有網友也在琳妲的YouTube底下留言詢問「妳到底有沒有搞清楚寒國人是誰？妳的市場是在中國嗎？趕快說明一下，不然可能會對妳接下來的發展有影響…」，不過林羿禎則是回應稱「認識十年的朋友，去找朋友玩有什麼好說明的啦」。（圖擷自YouTube）

網友紛紛在社群發聲批評「琳妲的YT頻道跟TikTok都不敢放喔，只有放在寒國人牆內版抖音的頻道」、「敢踩紅線就不要後悔」、「身為樂天球迷，啦啦隊碰政治就可以滾了」等。（圖擷自臉書）

網友紛紛在社群發聲批評「琳妲的YT頻道跟TikTok都不敢放喔，只有放在寒國人牆內版抖音的頻道」、「敢踩紅線就不要後悔」、「身為樂天球迷，啦啦隊碰政治就可以滾了」等。。（圖擷自YouTube）

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