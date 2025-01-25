批吳春城綁架「壯世代」預算、資源 黃智賢嗆：黃國昌是完全共犯

名嘴黃智賢批評，吳春城（圖左）「立法綁架政府所有跟對55歲以上人口的一切政策，預算，資源」，並批黃國昌（圖右）根本是吳春城的完全共犯，提了27個案子、用預算恐嚇各部會的預算，要求要用壯世代名字，提出壯世代方案。（資料照）

2025/01/25 08:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代促進法」，近日被爆在去年底之前，都身兼壯世代教科文協會理事長，加上近兩年都曾申請政府標案，引發外界質疑圖利。對此，名嘴黃智賢批評，吳春城「立法綁架政府所有跟對55歲以上人口的一切政策，預算，資源」，並批黃國昌根本是吳春城的完全共犯，提了27個案子、用預算恐嚇各部會的預算，要求要用壯世代名字，提出壯世代方案，她也強調「此事無關藍綠統獨。我們必須廢掉壯世代促進法，才能避免台灣被吳春城吃乾抹淨」。

民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策與產業發展促進法」立法，並於今年初在立法院會完成三讀。不過近日被揭露所創立的「壯世代協會」自2023年起陸續拿下嘉義市府千萬標案，加上吳又申請「狀世代」專利商標，讓他被質疑沒有利益迴避。

請繼續往下閱讀...

黃智賢在臉書發文指出，吳春城24日稱，「在取得壯世代教科文協會、壯世代社會企業的同意後，代為發表聲明」，強調「不參與中央政府及所屬機關標案」、「商標願提供公益用途無償使用」。對此黃智賢嘲諷「吳春城代發聲明，這根本是民眾黨幫木可代發聲明的既視感。但比木可可惡百萬倍。因為木可是賣柯文哲自己的肖像權。但是，吳春城是綁架所有台灣世世代代，55歲以上的台灣人」。

黃智賢指出，吳春城說，不參與中央政府及所屬機關的標案。「那意思是，他當然參加地方政府的標案。同時，其他公司去標中央的標案，請問，能夠不找他做顧問？畢竟，他是全世界，地球上唯一在搞所謂壯世代的人」。

黃智賢也質疑，吳春城說，公益使用就免費。「所以，是由他決定什麼叫做公益。任何人要使用都要他同意授權」、「註冊壯世代商標。再把所有55歲以上人口，全部強迫，被打包進壯世代。不准叫別的名稱」，「然後立法綁架政府所有跟對55歲以上人口的一切政策，預算，資源。這個綁架，是世世代代的綁架。是上兆元的綁架。可以賺他個世世代代」。

黃智賢也批評，「黃國昌是吳春城的完全共犯。提27個案子，用預算恐嚇各部會的預算，要求要用壯世代名字，提出壯世代方案」，並指「原本被凍結的預算，有4億多。後來可能有些部會，對黃吳屈服了，黃吳放手2億多。可還是有2億被凍結。黃吳甚至把髒手伸到台北故宮，凍結故宮3000萬」。

黃智賢也砲轟，「吳春城還敢說，他當立委後沒有拿標案。可是他老婆兒女的公司，就在他當立委期間，已經拿了7個標案。吳委員，你可以再無恥一點」。她也質疑「黃國昌這種人，幫吳春城站台說話。既然是共犯，當然不會有任何道德可言。所以，只有立刻廢掉壯世代產業促進法，才能救台灣」。

黃智賢在另一則發文也提到「要注意誰是吳春城的共犯？哪些立委在幫他講話？哪些媒體？哪些名嘴？哪些勢力會跟吳春城合作，搞壯世代的錢？此事無關藍綠統獨。我們必須廢掉壯世代促進法，才能避免台灣被吳春城吃乾抹淨」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法