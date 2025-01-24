高虹安、藍委鄭正鈐雙罷免一階連署達標 目標衝破7000份

新竹市罷免停職市長高虹安與立委鄭正鈐的雙罷免第一階段連署，據了解已雙雙達標。（照片取自林志潔臉書）

2025/01/24 23:55

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市公民團體啟動罷免國民黨立委鄭正鈐與停職市長高虹安雙罷免連署，第一階段今晚（24日）已雙雙達標，光是陽明交大法律學者林志潔的服務處，罷免鄭正鈐連署書今天就收到831份，高虹安也有700份。雙罷免連署各以7000份以上為目標。

民進黨新竹市黨部說，1週下來，黨部及黨籍9名市議員服務處連署情況熱絡，遠超乎原本預期，連署的人各行各業、不同年齡層都有，還有人特地請假或攜家帶眷連署。計預2月3日公布連署份數。

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選罷法第76條第2項規定，「提議人人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上」2024新竹市立委選舉人數為35萬4646人，百分之一約3547人，目前罷免鄭正鈐的連署書第一階段已達標，超過3547份。而2022市長選舉人數為35萬0758人，百分之一約3508人，罷免高虹安連署份數也跨過門檻。

林志潔服務處今晚也統計，1天下來，光是罷免鄭正鈐就收到831份連署書，高虹安也有700份，預計持續收件到除夕（28日）當晚。

市議員劉崇顯明天舉辦前進關新公園辦快閃連署行動，他說，5天下來，來參與罷免高虹安與鄭正鈐的連署都超過400份，熱潮超乎想像。市議員鄭美娟服務還有高齡98歲長輩一筆一筆寫連署書，就是要參與罷免連署。

罷免停職市長高虹安提議書。（照片取自林志潔臉書）

罷免國民黨立委鄭正鈐提議書。（照片取自林志潔臉書）（記者洪美秀攝）

新竹市議員鄭美娟的服務處還有高齡98歲的長輩也來填寫連署書。（照片取自鄭美娟臉書）

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