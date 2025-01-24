王婉諭批「壯世代」圖利特定團體 籲國會立即廢止

時代力量黨主席王婉諭（左）。（資料照）

2025/01/24 21:54

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量黨主席王婉諭日前在臉書針對《壯世代政策與產業發展促進法》表達強烈不滿，直批該法案「修法扯到一個不行」，並詳細解析法案內容，揭露推動者民眾黨立委吳春城的利益結構，並呼籲國會應立即廢止這部「居心有問題」的「荒唐法案」。

根據貼文 ，《壯促法》將「55歲以上、具有工作能力與意願的國民」定義為「壯世代」，並提出多項政策推動方向，包括壯觀光、壯金融、壯醫療等。然而，她批評法案只是「貼牌換殼」，並沒有實質政策內涵，甚至為特定團體與個人開創財源管道；並在另一篇貼文 強調，「財產申報的誠實性是公職人員的基本要求，若有不實，必須負起法律責任。」

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王婉諭直指，吳春城的原草案版本，要求設立壯世代辦公室、壯基金，並動員全國政府機關，還附帶補助條文，明顯有「綁定團體」與圖利之嫌。雖然經協商後，壯世代辦公室和壯基金條文已刪除，但部分條文如「壯預算」仍保留，未來政府將編列預算補助相關產業與團體。

網友留言反應熱烈，有人諷刺，「柯P有接班人了」、「台灣民壯黨」、「裝屍袋？民眾黨要裝誰？」，也有人留言表示，「這根本是用冠冕堂皇的理由包裝私心」，認為，「台灣需要真正的改革，而不是這種荒謬的行銷法案。」

對於吳春城的提案背景，王婉諭則援引其著作《壯世代之春》，指出「壯世代」一詞源於吳春城60歲時的一場「午寐靈感」，直指提案起源過於個人化、不符合政策設計邏輯，質疑其目的是為圖利特定團體。最後，她呼籲，藍、綠、白三黨應合作廢止該法，並持續監督後續是否有任何利益迴避問題。

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