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    行政院將對加嚴版選罷法提覆議 傅崐萁大笑：過年請放過國民

    傅崐萁（中）聽到行政院要提覆議，先是一陣大笑，請賴清德總統、行政院長卓榮泰放過全國國民。（資料照）

    傅崐萁（中）聽到行政院要提覆議，先是一陣大笑，請賴清德總統、行政院長卓榮泰放過全國國民。（資料照）

    2025/01/24 22:34

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院今天送出附身分證影本加嚴版「公職人員選舉罷免法」，行政院認為修正條文有窒礙難行之處，召開臨時院會通過覆議案。國民黨團總召傅崐萁則要行政院長卓榮泰「放過台灣人民」，別在過年大團圓時提針對性這麼強的覆議案，他更酸，卓榮泰上任後提過幾次覆議？若覆議不成是否要下台負責？

    立法院院會去年12月20日三讀通過附身分證影本加嚴版「選罷法」修正案，明定罷免提議人、連署人名冊，須附身分證正反面影本。當初國民黨以門檻提高版本的選罷法尚未三讀為由延緩送案，但由於該法未能在本會期三讀，又遇上民進黨團總召柯建銘大罷免攻勢，國民黨今天決定函文送案。

    傅崐萁聽到行政院要提覆議，先是一陣大笑，請賴清德總統、行政院長卓榮泰放過全國國民。他說，過年是一個除舊布新和光明的時刻，要把所有一切都放下，展望新的來年能夠國運昌隆，台灣一切安好，這才是為政者該做的事情，而不是在大團圓的時候，要去處理針對性這麼強的覆議案，這對朝野如何能夠和解、如何能夠團結都沒有幫助。

    傅再酸：若覆議不成要請辭下台負責？

    傅崐萁說，從卓榮泰就任到現在整整8個月，提了多少次覆議？為什麼不能向一個民主國家一樣，尊重代表全國民意的國會；而且卓榮泰是不是能像一個民主國家一樣責任政治，提覆議不成是否要請辭下台負責？

    國民黨團書記長林思銘則說，提覆議是行政院的權力，但選罷法完全合憲，也完全不會讓政院窒礙難行，為什麼要提覆議？看不懂，政院此舉完全是要對抗立法院，不僅不得體更不符合憲政體制；而且行政院說立法院算計，根本就是在說自己。

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