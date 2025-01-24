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    李東憲台灣身分遭註銷 國台辦嗆「恐嚇限制」 陸委會：沒有例外

    李東憲在南韓亞太壯年運動會奪銅牌，穿TPE隊服卻高舉五星旗，日前更自爆拿到中國身分證。（取自微博）

    李東憲在南韓亞太壯年運動會奪銅牌，穿TPE隊服卻高舉五星旗，日前更自爆拿到中國身分證。（取自微博）

    2025/01/24 21:11

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會昨宣布，註銷曾高舉五星旗的跆拳道選手李東憲等3人台灣身分，未來不得享有健保。中國國台辦今日反嗆，民進黨當局大肆炒作，目的是恐嚇限制台灣民眾的自主選擇，不擇手段干擾破壞融合發展。陸委會回應，一旦查知沒有例外。

    反共網紅八炯日前推出「中國統戰紀錄片」，李東憲在電話中向創作歌手「閩南狼」陳柏源承認，已拿到中國身分證。

    泉州台青創業園總負責人林金城也在紀錄片中向陳柏源誇口說，可協助代辦中國身分證，再成立「跨境電商」公司，向當地銀行超貸賺第一桶金。在一旁的中間人蘇士恩也秀出辦好的中國身分證，證明所言不假。

    陸委會副主委梁文傑昨表示，經主管機關陸續完成查證，已註銷李東憲、蘇士恩等3人身分。基本上喪失台灣身分，就是把你當成中國人，以後要回到台灣，就得拿中國相關文件申請才能入境，當然也不會有健保。

    對此，國台辦發言人陳斌華說，台灣居民有選擇來中國定居落戶的自由和權利。今後，我們將一如既往為台胞來大陸學習、就業、創業、定居創造更好條件，提供更大空間。

    陳斌華聲稱，民進黨當局大肆炒作，目的是恐嚇限制台灣民眾的自主選擇，不擇手段干擾破壞兩岸交流和融合發展，不得人心，也不會得逞。

    陸委會回應，「我們尊重國人自由選擇的權利，但若選擇取得中國身分，法律效果就是要取消台灣身分，一旦查知沒有例外」。

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