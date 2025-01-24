桃市罷免藍委遍地開花 6區10議員自主協助簽署、代收連署書

桃市「光復桃園，六區全罷」罷免支援站的議員服務處，含中壢區魏筠協助代收連署書。（記者黃政嘉攝）

2025/01/24 20:58

〔記者黃政嘉／桃園報導〕中央政府總預算遭立院國民黨、民眾黨團刪減2075億元，民怨四起，桃園市公民團體連署罷免國民黨立委行動持續進行，且到處「開花」，包括桃園市6區都有民進黨議員自主於服務處協助連署、代收罷免書。

桃市「光復桃園，六區全罷」罷免支援站的議員服務處，目前包括桃園區黃瓊慧，龜山區李宗豪、陳雅倫，八德區許家睿，中壢區魏筠、彭俊豪、黃崇真，與平鎮區王珮毓、劉仁照，大溪區陳治文，協助代收連署書。

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「只要罷免成功，叫我填100遍也願意」市民59歲退休族李先生今天帶太太至魏筠服務處填罷免書，夫妻倆不滿藍白兩黨在立院為了中國胡作非為，因此李先生霸免涂權吉，太太陳小姐罷免新竹縣立委徐欣瑩，原想明天到新屋連署，後來看到議員成立罷免支援站，覺得方便就跑來連署，魏筠說，服務處若收到各縣市連署書，會協助送到各地連署站。服務處罷免支援站過年期間的開放時間為，1月27日、31日下午3點至6點、2月1日早上11點至下午6點。

民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香表示，立法院藍、白黨團蠻砍中央政府總預算，讓地方鄉親「炸裂」，各地都有眾多鄉親請議員幫忙列印、轉交連署書，或詢問收件地，因此眾多議員自主成立罷免支援處，協助民眾代收連署書。她說，自己出去參加活動，遇到人家詢問是否該連署？她都解釋，「人民最大，想罷免都可從自身做起」。

「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊發起人之一、牧師陳曉煒表示，尊重議員服務處支援罷免站的自主性，團隊僅教學，不派員進駐服務處，各黨各派及團體均可加入；許多志工不眠不休協助，為了第2階段順利，志工仍願意利用春節期間連署，除夕志工也在平鎮、龍潭連署收件；昨天郵局跟他說連署信太多，塞不進信箱，叫他趕快來領，他收件時忍不住哽咽，志工看他拿回來也很想哭，細數共901封，加上南崁多加連署站今天中午12點不到，才開門一下子，就多了28份連署書，非常感動。

聯合罷免團隊成立小蜜蜂「陸戰隊」收取連署書，時間跟地點可上網（https://reurl.cc/M6VQ2p），或加入「桃汰立委 罷免OUT」罷免團隊LINE官方帳號（https://line.me/R/ti/p/@255vxiqk）查詢。

桃園市民李先生帶太太至桃市議員魏筠服務處填罷免書。（記者黃政嘉攝）

牧師陳曉煒表示，昨天郵局打電話跟他說連署信件太多，叫他來領，共901封，讓他非常感動。（陳曉煒提供）

桃市「光復桃園，六區全罷」罷免團隊近日將最新連署地點，即時統整於網頁資訊中。（翻攝自「桃汰立委 罷免OUT 連署站」網頁）

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