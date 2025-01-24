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    海外圓夢百億基金計畫啟動 林佳龍：八百名額助15至30歲青年勇敢追夢

    總統賴清德、行政院副院長鄭麗君、外交部長林佳龍等人24日出席「青年海外圓夢百億基金」計畫啟動儀式。（外交部提供）

    總統賴清德、行政院副院長鄭麗君、外交部長林佳龍等人24日出席「青年海外圓夢百億基金」計畫啟動儀式。（外交部提供）

    2025/01/24 20:46

    〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍今（24）日與總統賴清德、行政院副院長鄭麗君等人共同出席「青年海外圓夢百億基金計畫」啟動記者會。林佳龍透過臉書表示，青年是國家的未來與發展基石，他們的見識與勇氣是國家的重要競爭力，而這項由賴總統推動的國家級計畫，整合外交部、教育部與僑委會等跨部會資源，將由國家搭建舞台，協助15 至30 歲的青年勇敢追夢。

    林佳龍提到，這項計畫分為逐夢工場組、海外翱翔組及年度旗艦計畫三類別，共提供超過八百個名額，歡迎青年們踏實築夢、勇敢提案。他也提到，賴清德在致詞時指出，政府有責任弭平原生家庭的經濟落差，提供所有孩子平等的教育資源，幫助青年勇敢追夢。這番話讓同為平民家庭出身的林佳龍感同深受，「我們都相信成就青年的夢想，會讓社會更好，也會讓國家更加偉大」。

    林佳龍表示，外交部積極落實總統賴清德政策，除洽請國際組織提供實習機會外，亦要求全球駐外館處為赴海外追夢的台灣青年提供生活照顧協助，成為青年追夢旅程的重要後盾。林佳龍說，台灣國際處境艱難，感謝友邦與台灣彼此相互扶持、攜手同行，「我們就像是一家人」。賴清德也向在場友邦駐台使節宣布，「青年海外圓夢百億基金計畫」未來將納入友邦青年，歡迎他們提案或參與台灣政府的計畫，到台灣追夢，讓台灣與友邦的關係更加緊密。

    林佳龍強調，不論是支持台灣青年海外圓夢，或協助友邦青年來台追夢，外交部將以多年來成功舉辦國際青年大使與農業青年大使的經驗，透過這項計畫協助青年拓展國際視野，進行國際交流，並在此過程中傳遞台灣追求自由、民主與人權的價值觀，落實「人人都是外交官」的理念。

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